La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 25 dicembre, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, a Natale, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

10 giorni senza mamma, ore 21:15 Sky Cinema Uno e Sky Uno

Film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo è responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, marito e papà. Si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella. Una commedia campione d’incassi.

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film americano del 2010 per la regia di Harald Zwart, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rnagguang Yu. Dre Parker è un ragazzino di Detroit di 12 anni costretto a trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola, Dre si innamora della compagna di scuola Mei Ying, ricambiato. La cosa non va giù al bullo locale, che si impone su Dre – il quale dovrà apprendere il kung fu per difendersi e proteggere la sua serenità. Sulla scia del cult anni ’80, tornano le emozionanti sfide a colpi di arti marziali di Jackie Chan e Jaden Smith.

Kate & Leopold, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di James Mangold. Un film con Meg Ryan, Hugh Jackman, Natasha Lyonne, Breckin Meyer, Liev Schreiber, Bradley Whitford. Un duca dell’Ottocento finisce nella New York di oggi attraverso un varco spazio-temporale e conquista una deliziosa donna in carriera. Commedia romantica con Meg Ryan e Hugh Jackman.

Asterix e Obelix: Missione Cleopatra, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Alain Chabat. Un film con Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Alain Chabat. Asterix, Obelix e Panoramix devono costruire un palazzo nel deserto per accontentare la regina egiziana. Le avventure dei simpatici guerrieri gallici.

La banda dei Babbi Natale, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Paolo Genovese, con Aldo Baglio, Giovanni Poretti e Giacomo Storti. Tre amici e giocatori di bocce vengono arrestati durante un furto in appartamento e accusati di essere i famigerati membri della banda dei Babbi Natale, specializzata nello svaligiare appartamenti camuffati da Santa Claus. Loro però si dichiarano innocenti e cercano di spiegare come si sono cacciati in quella scomoda situazione. Per un Natale di risate.

Film fantastici da vedere stasera in TV

E.T. – L’Extra-terrestre, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Steven Spielberg. Un film con Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughton, Peter Coyote, Dee Wallace, K.C. Martel. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare a casa, sul suo pianeta. Emozionante capolavoro di Spielberg, vincitore di 4 premi Oscar.

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher. Mosso dalla fede nel genere umano di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto di Diana Prince per affrontare un nemico del mondo. Insieme, i tre lavorano per riunire una squadra di supereroi abbastanza forte da salvare il mondo. Ma potrebbe essere già troppo tardi. Per gli amanti dell’universo DC Comics.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il Grinch, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Perfetto film natalizio per grandi e piccini: “Il Grinch”, film d’animazione campione d’incassi diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan. L’essere verde, peloso e solitario che odia profondamente il Natale deciderà così di… rubarlo! Con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italiana, per entrare nello spirito delle feste in famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer - Il vendicatore, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film d’azione imperdibile, diretto da Antoine Fuqua e con un cast eccezionale composto da Bill Pullman, Denzel Washington, Marton Csokas, Melissa Leo, Vladimir Kulich. L’ex agente della CIA, Robert McCall, sfida la mafia russa per salvare una giovane prostituta. Crime movie con Denzel Washington che trae origine da una celebre serie tv degli anni '80.

The Bourne Legacy, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di Tony Gilroy, con Jeremy Renner e Rachel Weisz. L'agente di Outcome, Aaron Cross, sopravvissuto alla chiusura del programma, ovvero all'eliminazione fisica di tutti i suoi componenti, deve disintossicarsi dai medicinali che era costretto ad assumere per migliorare le sue prestazioni fisiche. “The Bourne Legacy” è il quarto adrenalinico episodio della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum e Eric Van Lustbader.

Arma letale, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Richard Donner. Un film con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitch Ryan, Tom Atkins, Darlene Love. Martin, un poliziotto reduce dal Vietnam e soprannominato Arma Letale, viene messo in coppia con Roger, un maturo poliziotto di colore. Un cult del genere poliziesco.

Film biografici da vedere stasera in TV

Stanlio & Ollio, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Jon S. Baird. Un film con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston. Un film che ripercorre la carriera dei due famosissimi comici statunitensi attivi nella prima metà del Novecento. “Stanlio & Ollio” ha riscosso un notevole successo: ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes, tre candidature ai BAFTA e una candidatura ai Critics Choice Award. Un tuffo nel passato, alla riscoperta di due dei più grandi volti del cinema comico statunitense.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il giocatore, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di John Dahl. Un film con Matt Damon, Edward Norton, Paul Cicero, John Turturro, Gretchen Mol, Famke Janssen. Un giovane studente di giurisprudenza deve tornare a giocare a poker per aiutare un amico a pagare gli strozzini. Un thriller al tavolo da poker.

Papillon, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Michael Noir, con Charlie Hunnam e Rami Malek. Nella Parigi degli anni ’30, l’appena venticinquenne Henri viene incastrato e arrestato per un delitto che non ha mai commesso. Condannato all’ergastolo, viene inviato ai lavori forzati nella sperduta colonia carceraria dell’Isola del Diavolo, nella Guyana Francese, ritenuta una delle più dure dell’epoca. Qui fa conoscenza con il falsario Louis Dega, bersaglio delle attenzioni degli altri carcerati. In cambio della protezione di Henri, quest’ultimo accetta di aiutarlo a tentare un’improbabile fuga. Remake dell’omonimo film cult del 1973.

A Star is Born, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2018 per la regia di Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle. L’esperto musicista Jackson Maine scopre la combattuta artista Ally. Lei, che da poco ha chiuso nel cassetto il suo sogno di diventare cantante, viene convinta da Jackson a salire ancora una volta sul palco: il successo di lei prende il largo ma la relazione ha una battuta d’arresto per via dei problemi che affliggono Jack. Film da premio Oscar come miglior canzone a “Shallow”, con le meravigliose interpretazioni di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Pellicola diretta da Lee Toland Krieger, con Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Kathy Baker. La storia di Adaline Bowman, che allo scoccare del suo ventinovesimo compleanno è coinvolta in un terribile incidente che la porta in fin di vita. Per uno strano miracolo sopravvivrà perdendo la facoltà di invecchiare. Così la donna attraverserà il XX secolo restando immutata e dovendo custodire un difficile segreto. Un racconto malinconico e nostalgico.

