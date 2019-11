Il Grinch: indovinate chi ha rubato il Natale?

Lunedì 2 dicembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno per l’appuntamento di Lunedì première arriva Il Grinch. L’essere verde, peloso e solitario che odia profondamente il Natale deciderà così di… rubarlo! Un film di animazione da non perdere per entrare nello spirito più adatto al Natale

Lunedì 2 dicembre preparatevi a entrare nel clima più natalizio che ci sia.

Ancora prima di fare l’albero l’8 dicembre, insomma!

Per l’appuntamento di Lunedì première, arriva in prima visione su Sky Cinema Uno alle 21.15 Il Grinch.

Il film di animazione diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan che ha registrato oltre 500 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo è imperdibile.

Questa pellicola della Illumination Entertainment riporta sullo schermo uno dei personaggi più famosi delle favole in rima del Dr. Seuss: il Grinch messo a titolo, appunto.

In una grotta profonda che si apre nella città di Chissarà vive il Grinch, un essere mostruoso: verde, peloso e solitario, odia quella cosa che tutti adorano.

Il Natale, ebbene sì.

Lo sopporta in silenzio da 53 anni ma adesso non ne può proprio più così decide di rubare il Natale ai ChiNonSo.

Con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italianae (e di Benedict Cumberbatch in versione originale), se volete finalmente una ventata di vischio in casa non perdete questo appuntamento top lunedì 2 dicembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno.

Il Grinch è disponibile on demand nella collezione Natale Animato, anche in 4K.