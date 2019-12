Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 25 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 25 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Stasera felicità - Alessandro Siani, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Per la vigilia di Natale, Sky Uno propone il primo show televisivo di Alessandro Siani, “Stasera felicità”. Tra sketch, monologhi in studio e momenti di varietà, Siani sarà accompagnato da molti ospiti, tra cui Diego Abatantuono, Rossella Brescia, Alessandro Cattelan, Clementino, Cristiana Dell’Anna, Gigi e Ross.

The Robbie Williams Christmas Show, ore 21:15 Sky Arte

Alle 21:15 su Sky Arte rivediamo “The Robbie Williams Christmas Show”: dall'Alexandra Palace di Londra, Robbie Williams regala una serata di musica con le sue hit e le nuove canzoni tratte dal suo primo album natalizio “The Christmas Present”.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 20:50 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, gli spettacoli dei migliori comici del panorama italiano. Stasera, Giovanni Vernia.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. Oggi i dottori cercano di capire come l'obesità influenzi la vita sessuale delle persone e contribuisca a uccidere la passione.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Il segreto degli oceani, ore 20:55 National Geographic

La produzione italiana con il geologo e paleontologo Federico Fanti. Con un team internazionale scopre i segreti di alcune delle creature viventi più antiche al mondo: la barriera corallina.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Gesù: sei giorni al calvario, ore 21:05 History

L'attore Hugh Bonneville racconta come una tempesta perfetta fatta di intrighi politici, lotte di potere e scontri si unirono causando l'evento che cambiò il mondo: la crocifissione di Gesù.

Wild Christmas, ore 21:40 Nat Geo wild

Un viaggio nei territori più remoti della Scandinavia. Il rigido inverno copre le foreste e le montagne, mentre le creature lottano per sopravvivere.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The loudest voice - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua “The loudest voice”, la miniserie americana tratta dall’omonimo romanzo di Gabriel Sherman. La serie si concentra sull’ultimo decennio di vita di Roger Ailes, che ha trasformato Fox News in una delle emittenti all-news più potenti e influenti della storia. Il protagonista è Russell Crowe, nel cast anche Seth MacFarlane e Sienna Miller.

Timeless - The movie, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo il film tv che chiude la serie tv “Timeless”, cancellata e ripresa più volte nel corso degli anni. In realtà, il film è stato girato proprio per concludere le vicende rimaste in sospeso nella serie tv.

Grand Hotel, ore 21:05 Fox life

Alle 21:05 su Fox life rivediamo la prima stagione di “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

Private Eyes, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime la terza stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo ed è divorziato da dieci anni.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, rivediamo la prima serie di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un People's Choice Awards come migliore attrice.

Claws - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Alle 21:14 su Premium Stories, vediamo invece la terza stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 va in onda la seconda stagione di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman), segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:10 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Blaze e le mega macchine, ore 21:35 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

Mini Natale, ore 21:10 Nickelodeon

Emma, suo padre Gary e la cuginetta Barkley si apprestano a festeggiare il Natale. Ma un elfo, per errore, rimpicciolirà le due bambine.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Tom & Jerry - Piccoli aiutanti di Babbo Natale, ore 21:25 Boomerang

Jerry e Nibbles vivono nel villaggio di San Nicola aiutando gli elfi nella costruzione dei giocattoli.

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

