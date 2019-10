I migliori film di Alessandro Siani

Nato Alessandro Esposito, Alessandro Siani è un attore, comico e regista italiano tra i più amati.

Il suo ultimo lavoro, “Il giorno più bello del mondo”, è nelle sale italiane dal 31 ottobre. E segna un cambio di rotta nella sua filmografia: è una fiaba moderna, questa, che non vuole solo far ridere ma anche invitare alla riflessione (come lui stesso ha raccontato). Ma quali sono stati ad oggi i più grandi successi di Siani? Scopriamolo insieme.

“Benvenuti al Sud” (2010)

Diretto da Luca Miniero, remake del film francese del 2008 “Giù al Nord” di Dany Boon, “Benvenuti al Sud” è uno dei film comici italiani che - negli ultimi anni - hanno avuto più successo.

Claudio Bisio è Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale della Brianza che si finge paraplegico per ottenere l’agognato posto in un ufficio milanese. Colto sul fatto, viene “punito” con un trasferimento a Castellabate, paesino del Cilento. Partirà pieno di pregiudizi, sulle condizioni di vita, sugli abitanti, sull’ambiente. Ma i suoi nuovi colleghi (a cominciare proprio da Alessandro Siani, nei panni del postino Mattia Volpe) gli faranno cambiare idea. E il ritorno al Nord non sarà più così leggero.

“La peggior settimana della mia vita” (2011)

Diretto da Alessandro Genovesi, con Cristiana Capotondi e Fabio De Luigi nei panni dei protagonisti, “La peggior settimana della mia vita” è tratto dalla sitcom britannica “The Worst Week of My Life”.

Paolo, impiegato di un’agenzia pubblicitaria milanese, è fidanzato con la giovane e borghese Margherita. Nonostante le evidenti differenze sociali, e l’opinione contraria della famiglia di lei, i due decidono di sposarsi. Ma l’ultima settimana prima del matrimonio si rivelerà una totale catastrofe. Alessandro Siani è Ivano, amico di Paolo.

“Benvenuti al Nord” (2011)

Sequel di “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord” vede Alberto Colombo / Claudio Bisio lavorare finalmente in un ufficio di Milano; Mattia Volpe / Alessandro Siani continua a lavorare a Castellabate e vive ancora con la moglie e il figlio a casa della madre. Questa, esasperata dalla situazione, lascia il marito che - nell’estremo tentativo di riconquistarla - chiede il trasferimento al Nord, a Pordenone. E lo ottiene per davvero, non in Friuli bensì a Milano.

I ruoli si trovano così capovolti, con Mattia che si trova alle prese con un mondo tutto nuovo. Un mondo che lo cambierà, che gli insegnerà a prendersi le sue responsabilità e a riconoscere il valore della famiglia.

“Il principe abusivo” (2013)

Diretto e interpretato da Alessandro Siani, “Il principe abusivo” racconta la storia di Letizia (Sarah Felberbaum), principessa di un regno del Nord Europa inappagata e triste, in quanto né i sudditi né la stampa la considerano. Così, il re incarica il ciambellano Anastasio (Christian De Sica) di escogitare un modo per farla finire al centro del gossip. L’idea di quest’ultimo? Inventarsi un amore tra la principessa e un uomo povero, volgare e incolto che - il giorno prima delle nozze - si faccia scoprire in compagnia di una escort.

Alessandro Siani è Antonio De Biase, un napoletano squattrinato che lavora come cavia per le case farmaceutiche. È lui, il principe abusivo. E il protagonista di una storia che non andrà esattamente come previsto.

“Si accettano miracoli” (2015)

Altra opera da regista di Alessandro Siani, “Si accettano miracoli” racconta la storia di Fulvio Canfora, vicedirettore di un’importante azienda famoso per licenziare il personale senza alcuno scrupolo. Quando sta per essere arrestato a sua volta, colpisce il direttore e finisce in carcere, per poi essere affidato al fratello Germano, parroco e dirigente di una casa-famiglia.

Essendo la casa-famiglia a corto di soldi, Fulvio crea un falso miracolo, facendo piangere lacrime finte alla statua di San Tommaso. Come finirà, quando il Vaticano chiederà di verificare quell’avvenimento?