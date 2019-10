Il giorno più bello del mondo, il trailer al film

Alessandro Siani porta al cinema il suo quarto film da regista, Il giorno più bello del mondo. Il celebre attore napoletano ne è anche il protagonista, recitando in questa esilarante commedia di 104 minuti al fianco di Stefania Spampinato. Ad affiancarli vi è un ricco cast, da Giovanni Esposito a Benedetto Casillo, fino a Gianni Ferreri.

Il giorno più bello del mondo, la trama

Alessandro Siani è regista e protagonista de Il giorno più bello del mondo, commedia che si divide ottimamente tra risate di gusto e un piacevole inno alla vita. Una pellicola che offre speranza, raccontando la storia di Arturo Meraviglia. Questi è un impresario teatrale, che vive un periodo tutt’altro che positivo sotto l’aspetto lavorativo. Tentativo dopo tentativo, nulla sembra poterlo riportare a galla e ormai vede avvicinarsi la prospettiva del fallimento. Di colpo però ecco che la speranza giunge a bussare alla sua porta. Un colpo di fortuna, per quanto legato a una notizia poco felice. Un suo lontano parente è deceduto. Si tratta di un suo lontano zio, la cui dipartita lo conduce a sognare di poter saldare i propri debiti. Il tutto però si rivela essere una mera illusione, considerando come non vi sia alcuna cifra astronomica ad attenderlo.

Nessun gigantesco assegno da incassare. Nel testamento riceve in realtà Rebecca e Gioele, due bambini di cui prendersi cura, nonostante le sue finanze siano pessime. Inizia così una difficile convivenza, stravolta dal fatto che Gioele ha un potere incredibile. È infatti in grado di fare magie. Una soluzione ideale per ravvivare i suoi spettacoli, attirando spettatori e dunque soldi. Arturo non è però il solo a interessarsi alle capacità del bambino, osservato con attenzione da un gruppo di scienziati, che vogliono studiarlo per capire cosa si nasconda dietro le sue incredibili capacità. Arturo si ritroverà dunque a proteggerlo da tutto e tutti, difendendo la propria attività ma soprattutto tutelando il rapporto famigliare che si è intanto creato con lui e Rebecca. Seppur giunti quasi per caso nella sua vita, ora Arturo non riuscirebbe a immaginare la propria quotidianità senza i due. In breve si genera un gruppo di personaggi particolari, tutti pronti a fare la propria parte per garantire a Gioele una vita normale.

Il cambio di rotta di Alessandro Siani

L’esordio cinematografico di Alessandro Siani è giunto nel 2006 con Ti lascio perché ti amo troppo. Nel corso degli anni ha preso parte a svariate commedie, di sua regia o meno, raccontando principalmente storie d’amore, come nel caso de Il principe abusivo, uno dei suoi titoli più famosi. Il giorno più bello del mondo porta però il regista e attore napoletano a un netto cambio di rotta. In questo caso ci si concentra infatti sulla riflessione, dalla vita, che sa essere particolarmente complessa, ai rapporti umani, ricchi di sfaccettature. Se in passato Siani si è spesso lasciato andare all’improvvisazione sul set, in questo caso, per sua stessa ammissione, ha rispettato particolarmente il copione: “Era arrivato il momento di smuovere davvero lo spettatore, abbandonando l’idea di una semplice storia d’amore tra un lui e una lei. Mi sono concentrato su tematiche che mi stanno molto a cuore, il rapporto con la tecnologia e la chance di riscatto”.