In(in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia da mercoledì 4 dicembre alle 21.15) Russell Crowe interpreta la controversa figura di Roger Ailes, creatore e CEO di Fox News fino al 2016, anno in cui fu costretto a dimettersi a causa delle accuse di molestie a sfondo sessuale portate avanti da alcune collaboratrici, prima tra tutte Gretchen Carlson, uno dei volti storici e più amati di Fox News proprio fino a quell'anno. Per interpretarlo, l'attore neozelandese si è dovuto sottoporre a svariate ore di trucco e ha anche dovuto indossare sotto gli abiti di scena una pancia finta, in modo da arrivare ad assomigliare il più possibile al vero Ailes e ad avere la sua stessa stazza. Il risultato è veramente impressionante, come si può vedere negli scatti di questa pagina: