Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 21 dicembre

Film d’azione da vedere stasera in TV

Welcome Home – Uno sconosciuto in casa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller italiano per la regia di George Ratliff, con Emily Ratajkowski, Aaron Paul, Riccardo Scamarcio, Katy Saunders e Alice Bellagamba. Disperati per il loro rapporto, che sta andando a rotoli, Bryan e Cassie affittano una villa romantica nelle campagne italiane grazie a un sito di home sharing chiamato “Welcome Home”. Durante il soggiorno, Cassie stringe amicizia con l’affascinante Federico, sconosciuto che vive in fondo alla strada e che farà scattare una scintilla di gelosia che metterà tutti contro tutti.

Film western da vedere stasera in TV

Balla coi lupi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

12 candidature e 7 Premi Oscar per “Balla coi lupi”, film western diretto ed interpretato da Kevin Costner. Un ufficiale di cavalleria ferito supera il confine tra il nemico e il proprio esercito. Nonostante il segno di sfida, non viene colpito e in piena solitudine alimenterà il senso critico che manca agli altri soldati. Con il tempo riuscirà a comunicare con un lupo e a diventare amico dei pellerossa. Film entrato nella storia del cinema che offre una visione cruda della storia americana.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Un alce sotto l’albero, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Film olandese per la regia di Lourens Blok, con Arjan Ederveen, Dana Goldberg, Carla Hardy e Derek de Lint. Mr Moose, l’alce volante di Babbo Natale, si è schiantato su una stalla. Avendo urgente bisogno di aiuto, si rivolgerà a un bambino di nome Max che abita lì vicino…

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wonder, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Stephen Chbosky. Un film con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Ali Liebert, Daveed Diggs. La storia di Auggie Pullman, un ragazzino di dieci anni che gioca alla playstation e adora Halloween. Affetto fin dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, il bambino ha subito ventisette interventi e quando esce nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. La prima grande prova da affrontare è quella della scuola. Tratto dall’omonimo romanzo di R. J. Palacio, il film è intelligente, appassionante e allo stesso tempo leggero. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

47 Ronin, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2013 per la regia di Carl Rinsch, con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki. Dopo che il loro signore e capo è stato costretto a fare harakiri per volontà del truce Lord Kira (Tadanobu Asano), un gruppo di 47 samurai studia un piano per riuscire a vendicarsi e riportare l'onore alla loro casata. Tra di loro, vi è anche Kai (Keanu Reeves), la cui posizione non è chiara ai compagni per via dell'amore che il ronin prova per Mika (Kô Shibasaki), la figlia del maestro deceduto.

The Promise, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano per la regia di Terry George, con Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon, Jean Reno e Angela Sarafyan. Un triangolo amoroso tra un giornalista americano, una donna francese e uno studente di medicina, sullo sfondo degli ultimi giorni dell’impero ottomano.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Predator, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Shane Black dirige il nuovo capitolo della saga, nel cast: Boyd Holbrook, Jake Busey, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn. Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari per combattere la minacciosa creatura. Gli alieni tornano a dare la caccia agli umani in questo imperdibile film di fantascienza.

Film di thriller da vedere stasera in TV

Testimone d’accusa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un nuovo appuntamento con Agatha Christie su Sky Cinema Suspense, con un film diretto da Billy Wilder e un cast composto da Charles Laughton, Tyrone Power, Elsa Lanchester, Marlene Dietrich e Torin Thatcher. Leonard Vole è accusato dell’omicidio di una ricca vedova, ma la moglie Christine rifiuta di testimoniare in sua difesa. Leonard si rivolge allora ad un celebre e anziano avvocato, Wilfrid Robarts, le cui intuizioni sembreranno poter scagionare l'uomo. Le schermaglie legali durante le udienze del processo condurranno verso un clamoroso colpo di scena finale.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film diretto da Tom Vaughan, nel cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. “Il fidanzato di mia sorella” ruota intorno al fascino di Richard Haig, un affascinante professore di letteratura inglese che nonostante i suoi sessant'anni mantiene alta e calda la passione per i flirt con le sue studentesse. Ma ecco che appare l'amore: nel bar in un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Ma, il professor rubacuori, non sa che la donna che gli sta conquistando il cuore è la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha al momento una relazione. Le cose sono ancora più complicate di quel che sembrano. Una divertente e irriverente commedia dove pare che tutti siano un po' vittime e un po' carnefici dell’amore.

Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film italiano del 2011 per la regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri e Sascha Zacharia. Lo sfacciato Salvo e il timido Valentino hanno lasciato Palermo per lavorare a Torino, dove fanno le guide turistiche con un pullman giallo. Nella loro vita, intanto, sono alle prese con una serie di divertentissime disavventure amorose, che non smetteranno di regalare preziose perle di comicità. Un film per una serata leggera, senza pensieri.

Tully, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2018 per la regia di Jason Reitman, con Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston. Marlo è la madre di due bambini incinta del terzo che riceve, come regalo dal fratello, una tata che la aiuti durante le ore serali. Quello che ancora non sa è che questa ragazza, di nome Tully, è una collegiale dallo spirito libero pronta a cambiarle radicalmente la vita. Uno spaccato ironico e divertente della società borghese americana in tutti i suoi aspetti, e un film piacevole per una serata che vi strapperà un sorriso.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva “Un weekend da bamboccioni”; film del 2010 diretto da Dennis Dugan, con Adam Sandler, Kevin James e Chris Rock. Cinque amici d'infanzia si riuniscono trent'anni dopo per scoprire che essere cresciuti non significa necessariamente essere maturati. Commedia sulle famiglie e per le famiglie.

Ti presento Sofia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini?

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Hugo Gélin, con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters. Samuel è un eterno adolescente, sempre alla larga dalle responsabilità della vita. Un giorno, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, Kristin, e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce. Samuel la rincorre a Londra ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai. Una commedia emozionante e commovente, con un protagonista sempre all’altezza.

Quel mostro di suocera, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Una divertente commedia del 2005 con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Elaine Stritch, Adam Scott e la regia di Robert Luketic. Charlie, una precaria dallo sguardo latino e dalle forme mozzafiato, incontra davanti all’Oceano l’uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo, ricco e naturalmente vincente. L’esageratamente fantastico Kevin Fields vuole lei e soltanto lei. Charlie ricambia e direbbe di sì se non fosse per quel dettaglio “mostruoso” che alcuni chiamano suocera. Viola, madre di Kevin, è un’ex conduttrice televisiva che fa di tutto per screditare la nuora. A due settimane dal matrimonio è infatti scontro fra titani: la suocera attacca ma la nuora si difende. Saranno fiori d’arancio?

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Fantasy americano per la regia di David Yates, con Eddie Redmayne, Katheyne Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler. Anno 1927: sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald, il quale è stato protagonista di una fuga drammatica. L’unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente, che però avrà bisogno dell’aiuto di un ex studente di nome Newt insieme a Tina.

