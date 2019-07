Riccardo Scamarcio oggi: com'era e com'è l'attore

Alla soglia dei 40 anni, Riccardo Scamarcio non si è scrollato di dosso la fama da sex symbol che lo aveva accompagnato agli esordi. L’attore pugliese (è nato a Trani il 13 novembre 1979 ed è cresciuto ad Andria) ha esordito nel 2003 con una piccola parte ne “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana ma il successo è arrivato l’anno successivo con “Tre metri sopra il cielo” di Luca Lucini, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Lo sguardo da tenebroso, i riccioli neri e l’aria scanzonata ne fanno non solo un idolo delle donne di tutte le età ma anche il più richiesto dai registi che lo vogliono come protagonista dei propri film. Sul set di “Texas” di Fausto Paravidino, nel 2005 Riccardo Scamarcio conosce Valeria Golino. Nascerà una storia d’amore durata dal 2006 al 2016. Nonostante la rottura del legame sentimentale, la coppia è rimasta molto legata e continua a collaborare. Scamarcio è stato il protagonista dell’ultimo film diretto da Valeria Golino, “Euforia”, del 2018. I due hanno anche fondato la casa di produzione Buena Onda insieme alla produttrice Viola Prestieri.

Attualmente, Riccardo Scamarcio è nelle sale italiane con “Welcome Home”, film di George Ratliff con Aaron Paul ed Emily Ratajkowski. L’attore interpreta Federico, il vicino di casa di Bryan e Cassie, una coppia americana che prende in affitto una lussuosa villa nella campagna umbra per un mese per tentare di risollevare le sorti del proprio matrimonio. La presenza di Federico renderà tutto più complicato. Non è la prima volta che l’attore recita in una produzione internazionale, tra gli altri film girati con registi stranieri, ricordiamo “John Wick 2”, “Il sapore del successo”, “To Rome With Love” e nelle serie “The Woman in White” e “Master of None”.