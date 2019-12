Matrix 4 ha finalmente una data di uscita al cinema ufficiale. I fan della saga fantascientifica hanno accolto con grande piacere e, al tempo stesso, timore la notizia di un nuovo sequel. Inizialmente si vociferava di un cast del tutto rinnovato, per poi annunciare il ritorno di alcuni dei protagonisti tanto amati. Pericolo scongiurato dunque, Neo (Keanu Reeves) ci sarà. Nessuno ha però dimenticato come il secondo e terzo capitolo della saga abbiano avuto un impatto ben differente sui fan, che inonderanno senza dubbio le sale, seppur con quel timore che in qualche modo ricorda le sensazioni generate dalla nuova trilogia di Star Wars di J. J. Abrams.

La data di uscita di Matrix 4 è il 21 maggio 2021. Non manca di certo poco ma non si tratta neanche di una data così lontana negli anni. Ciò vuol dire che la fase di produzione è ormai avviata, il che rende difficile pensare a possibili passi indietro. Matrix avrà un quarto capitolo e farà il suo esordio nelle sale nel pieno di quella che viene definita la “blockbuster season”. La Warner Bros ha deciso dunque di giocarsi questo jolly nella stagione nella quale solitamente si ottengono i maggiori incassi dell’anno. Ciò vuol dire che su questa pellicola si intende puntare particolarmente. Buon per i fan, che proprio in quel periodo del 2021, anzi nella stessa data, potranno fare una vera scorpacciata di Keanu Reeves, che sfiderà se stesso al botteghino

Matrix 4 e John Wick 4, la data di uscita

Il 21 maggio 2021 è una data da segnare sul calendario per gli appassionati di cinema. Non vi è dubbio. In questo giorno infatti, oltre a Matrix 4, arriverà nelle sale anche John Wick 4. La saga del killer a pagamento interpretato da Keanu Reeves sembrava inizialmente poter avere soltanto tre capitoli. Il finale dell’ultimo film giunto in sala però rende più che chiara la necessità di un’ultima pellicola per porre davvero la parola fine alle avventure di John. In seguito potrebbero aprirsi le porte di una serie TV dedicata all’universo creato da Chad Stahelski, senza però “il prescelto” nel cast.

Matrix 4, cosa sappiamo

Si sa poco del quarto capitolo di Matrix. L’annuncio del nuovo film legato alla saga è infatti relativamente recente. Del cast originale sono stati confermati per ora Keanu Reeves e Carrie Anne Moss, ovvero Neo e Trinity. Ancora fitto invece il mistero per quanto concerne Morpheus, ovvero Lawrence Fishburne, e l’Agente Smith, interpretato da Hugo Weaving. Sono però spuntati i nomi di alcuni comprimari, da Neil Patrick Harris a Jessica Henwick, personaggi noti della televisione con How I Met Your Mother e Game of Thrones.

La Warner Bros è però al lavoro anche su un altro film ambientato nell’universo Matrix. In questo caso è facile prevede un cast totalmente nuovo, trattandosi di un prequel, a quanto pare. Sarà Zak Penn a gestire il progetto, mentre il quarto capitolo è nelle mani di Lana Wachowski (senza la sorella Lily, co-autrice della trilogia).