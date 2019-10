Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 29 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 29 ottobre, in TV su Sky. Thriller, musical e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Out of blue - Indagine pericolosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Carol Morley, con Patricia Clarkson e Toby Jones. La detective della omicidi Mike Hoolihan è chiamata ad investigare sull'assassinio della rinomata astrofisica ed esperta di buchi neri Jennifer Rockwell. Ma più si addentra nelle indagini e più la sua visione del mondo subirà un drastico cambiamento. Un thriller ipnotico.

La ragazza nella nebbia, ore 21:15 Premium Cinema

“La ragazza nella nebbia” è un film diretto da Donato Carrisi, tratto da un suo romanzo. Nel cast: Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cesco. La sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente a una confraternita religiosa molto conservatrice - scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da salvare e una propensione a fare leva sui mass media. Thriller avvincente che spicca soprattutto per la bravura dei protagonisti. Un richiamo alle atmosfere dei gialli nordici.

Film musical da vedere stasera in TV

Grease, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia musicale americana del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive scolastiche, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana. Con grande sorpresa se la ritrova allo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un duro. Dopo una gara di ballo che Danny vince con un’altra donna, i due finalmente si mettono insieme. Un musical cult, intramontabile.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Divergent, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Neil Burger, con Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Maggie Q, Kate Winslet, Zoë Kravitz. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale, appartenere ai Divergent comporta dei pericoli. Film tratto da un videogioco di grande successo, un action movie visionario.

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”, con un Denzel Washington totalmente a suo agio nella parte.

The transporter legacy, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Camille Delamarre. Un film con Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic, Wenxia Yu, Radivoje Bukvic. La bellissima Anna ha atteso quindici lunghi anni e ora è finalmente pronta per vendicarsi dell'uomo che le ha distrutto la vita. Non può fidarsi di nessuno, solo delle sue complici e del leggendario Frank Martin, il miglior autista sulla piazza. Sfrecciando tra le strade del principato di Monaco con un carico particolare, Martin si ritrova invischiato in prima persona in un complotto contro un manipolo di trafficanti russi senza scrupoli. Il film è un reboot della popolare saga cinematografica creata da Luc Besson, iniziata nel 2002 con il film “The Transporter”.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Tobi Baumann. Un film con Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Karoline Herfurth. Il piccolo e solitario Tom scopre nella sua cantina Hugo, un fantasma verde e gelatinoso fuggito dal maniero dove abitava a causa dell’arrivo di uno spirito malvagio. Tom decide di chiedere aiuto alla scontrosa Hetty, un’acchiappafantasmi appena licenziata dalla sua organizzazione segreta, con la quale riusciranno a sconfiggere il terribile nemico. A caccia di spettri in una commedia fantastica.

Il trono di cuori, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film sentimentale americano del 2018 per la regia di James Brolin, con James Brolin, Cindy Busby, Andrew Cooper, Lachlan Nieboer, Martin Wimbush. Kelly, inguaribile romantica, e il padre Hank, allevatore del Montana, ricevono la notizia che l’uomo ha ereditato una proprietà in terra lontana. Una volta giunti a destinazione, scoprono di aver ereditato la tenuta e un titolo nobiliare. Inizia così una strana avventura moderna tra sangue blu… Amori e titoli nobiliari in una commedia romantica.

La truffa dei Logan, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film americano del 2017 per la regia di Steven Soderbergh, con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough, Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde, veterano della guerra in Iraq, e la sorella Mellie a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang, ma non tutto fila liscio come dovrebbe. Una scatenata action comedy.

Modalità aereo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Una commedia di Fausto Brizzi, con protagonisti Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, che fa ruotare la propria trama intorno a un oggetto diventato in pochi anni molto di più di un semplice cellulare.

Benvenuti al Nord, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto la Luca Miniero, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Giacomo Rizzo, Nando Paone. Alberto Colombo, brianzolo impiegato alle poste, ha finalmente ottenuto la promozione e il trasferimento a Milano. Il Sud, in cui è stato benvenuto e benvoluto, sembra adesso un ricordo lontano che Mattia, indolente compagno meridionale, risveglia col suo arrivo improvviso. La relazione di Mattia con la bella Maria, infatti, sta naufragando a causa della sua immaturità e di un mutuo procrastinato. Deciso a dimostrare alla consorte di essere un uomo responsabile, il ragazzo si lascia contagiare dall’operosità milanese finendo per fare brunch e carriera. Alberto intanto, promosso direttore e occupato full time, trascura la moglie che finirà per lasciarlo. Riuscito sequel del campione d'incassi "Benvenuti al Sud", l'altra faccia del dualismo Nord-Sud.

Ti odio, ti lascio, ti…, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Peyton Reed. Un film con Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, Jason Bateman, Jon Favreau. Brooke e Gary sono una coppia da molto tempo, ma dopo una lite più dura delle altre decidono di lasciarsi. Il problema è che nessuno dei due vuole lasciare la casa; decideranno di fare una coabitazione forzata... non mancheranno dispetti reciproci. Brillante commedia con Jennifer Aniston e Vince Vaughn.

Fantozzi va in pensione, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 1988 diretto da Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Stefano Antonucci, Antonio Allocca. La pellicola è la settima puntata cinematografica delle avventure di Fantozzi, dove l’impiegato più umiliato e offeso d'Italia va in pensione. Anche in questa nuova situazione, l’uomo riceve puntualmente schiaffoni e mortificazioni, messi su un piano comico e esilarante. Un classico della commedia italiana.

Whipped - Ragazzi al guinzaglio, ore 21:00 Comedy Central

Un film di Peter M. Cohen, con Amanda Peet, Brian Van Holt, Judah Domke, Zorie Barber, Peter B. Kowalski. New York City, terzo millennio. Tre amici di lunga data, Brad, Zeke e Jonathan, convinti di essere dei veri dongiovanni, si innamorano della stessa donna. Iniziano così i guai. Una commedia romantica indipendente.

Film horror da vedere stasera in TV

Slender Man, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2018 diretto da Sylvain White, con Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso, Javier Botet. Un gruppo di giovani ragazze, annoiate dalla tranquilla vita di provincia in una cittadina del Massachusetts, decide di evocare il misterioso Slender Man, un’entità maligna di cui si favoleggia su internet. Le ragazze non credono alla reale esistenza di questo essere, ma una settimana dopo Katie, una di loro, scompare misteriosamente. Il fenomeno esploso sul web diventa un film horror.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Giovanna D’Arco, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 1999 per la regia di Luc Besson, con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, John Malkovich, Faye Dunaway. Nel villaggio di Domrémy, la tredicenne Giovanna d’Arco ha strane visioni e sente una voce che le intima di salvare la Francia. Decide dunque di recarsi al cospetto dell’erede al trono, spiegando di parlare in nome di Dio e suscitando così un certo scalpore. Carlo VII è affascinato dalla prospettiva di successo e, senza esitare, la mette a capo di un esercito. Un film dedicato alla vita di Giovanna d’Arco che abbandona il misticismo e la spiritualità per sollevare armature, spadoni e imbarcarsi in rocambolesche scene d’azione.

The Wife – vivere nell’ombra, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film americano del 2017 per la regia di Bjorn Runge, con Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian Slater. Joan Castleman è stata per 40 anni la moglie perfetta. All’ombra del carismatico marito Joe ne ha favorito la carriera da scrittore e ne ha ignorato l’infedeltà, accettando compromessi e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello massimo di sopportazione e alla vigilia del premio Nobel del marito decide di riprendere in mano la sua esistenza. Golden Globe a Glenn Close, al fianco di Jonathan Pryce in un dramma che scava nei segreti di una coppia sposata.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV