Programmi TV da non perdere stasera, martedì 29 ottobre

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 continua anche la nuova stagione di “4 ristoranti”, lo show on the road condotto dallo chef Alessandro Borghese. Una sfida tra 4 ristoranti, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, menu, servizio e conto. Stasera lo chef è sull’isola d’Elba. Chi tra Consuelo, Pierluigi, Felice e Luca si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante in una baia?

Scomparsi: Emanuela Orlandi, ore 21:05 Crime investigation

Ripercorriamo una delle vicende più tristemente note della storia italiana: la scomparsa di Emanuela Orlandi. Attraverso il ricordo di suo fratello, analizziamo alcune domande che ancora oggi sono senza risposta.

Sette meraviglie, ore 21:15 Sky Arte HD

Alle 21:15 su Sky Arte, torna il programma che ci porta alla scoperta dei luoghi più incantevoli di Roma, tra monumenti incantevoli e paesaggi mozzafiato, accompagnati dalla voce di Filippo Timi. Stasera ci racconta i mercati e il Foro di Traiano.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Race to change, ore 21:00 Discovery Channel

La Saudi Arabian Motor Federation organizza la sua prima gara di Formula E. Si tratta del primo evento di questo tipo a svolgersi in Arabia Saudita.

Trappola mortale: i ragazzi nella grotta, ore 20:55 National Geographic

Il 23 giugno 2018, 12 giovani calciatori e il loro allenatore scompaiono nella grotta thailandese di Tham Luang, che si allaga a causa delle piogge monsoniche.

Tesla e il raggio della morte, ore 21:05 Discovery Science

Gli esperti esplorano la vita, il lavoro e la misteriosa morte dell'inventore Nikola Tesla. Aron e la squadra iniziano a lavorare sulla ricostruzione del raggio della morte di Tesla. Jack e Cameron vanno a Colorado Springs alla ricerca di un suo vecchio laboratorio.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

I casi incredibili del Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild vediamo alcuni dei momenti più importanti della carriera del dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e a suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

The Deuce - La via del porno - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo il finale della terza stagione di “The Deuce - La via del porno”, la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco, ambientata nella New York degli anni Settanta e Ottanta. Il capitolo conclusivo ha inizio a cavallo tra il 1984 e il 1985: sono passati 14 anni dalla prima serie e 6 dal finale della seconda stagione, e molte cose sono cambiate.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la seconda stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

911 - 1^ TV, ore 21:10 Fox life

Su Fox life vediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

The Resident - 1 ^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00, vediamo la terza stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

No offence, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la terza stagione di “No Offence”, la serie tv britannica ambientata a Manchester che racconta le vicende della ispettrice Vivienne Deering, a capo di un'unità di polizia situata in un quartiere malfamato della città.

Murder in the first, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo anche la terza stagione di “Murder in the first”, la serie tv con protagonisti i detective del San Francisco Police Department Terry English e Hildy Mulligan. Terry è un detective della sezione omicidi che affronta il suo lavoro con passione e dedizione, Hildy è una madre single con un carattere forte e risoluto.

Riverdale, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

Top Wing, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il re dei Goblin, ore 21:00 Boomerang

L'incredibile Krudsky, un mago del carnevale fallito, ha rubato la magia della luce alla principessa delle fate.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

