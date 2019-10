The Deuce 3, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Continua su Sky Atlantic la corsa della terza e ultima stagione di The Deuce , la controversa serie tv creata da David Simon e George Pelecanos per HBO. Ritroveremo i gemelli Martino, Eileen, Lori e molti dei personaggi che popolano la zona di Times Square e dintorni. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 15 ottobre alle 21.15. - The Deuce 3: le foto della serie tv con James Franco e Maggie Gyllenhaal

The Deuce, stagione 3, episodio 3

Frustrata con la direzione che ha preso la sua carriera, Lori decide di prendere lezioni di chitarra: forse una nuova passione le renderà tutto più sopportabile. Il padre di Melissa, che in realtà si chiama Margareth, è in città alla ricerca della figlia: intenzionato a trovarla a tutti i costi, chiede aiuto al detective Haddix, che approfitta di questo lavoretto per arrotondare lo stipendio. Vince e Big Mike vanno a vedere un club recentemente messo in vendita. Alston trova il proprietario del palazzo di Times Square che finora si è rifiutato di vendere. Bobby e suo figlio Joey avviano un nuovo business piuttosto fruttuoso. Todd sta sempre peggio: la malattia progredisce inesorabile. Frankie, che pensa sempre di essere il più furbo al tavolo, e Rudy litigano: Mr. Pipilo è stufo dell'arroganza del maggiore dei fratelli Martino. Eileen, sempre alla ricerca di finanziamenti, va a trovare sua madre, gravemente malata, e scopre che suo figlio ha telefonato a casa per chiedere dei soldi. Abby conosce Pilar, un'artista di strada, e scattano subito le scintille.

The Deuce, stagione 3, episodio 4

Alla ricerca di attori per il suo nuovo film, Eileen trascina Hank a una serie di spettacoli teatrali piuttosto assurdi. Più Abby si avvicina a Pilar, più si allontana da Vince: la loro storia è giunta al termine? Lori vola a New York per un provino per un film horror di serie B, ma il provino non va come sperato. Scoraggiata, torna nei luoghi in cui, in un modo o nell'altro, è "nata artisticamente", e finisce al club di Vince. Su invito di Abby, Candy partecipa a un meeting di un gruppo di attiviste contro la pornografia, ma il dibattito degenera in poco tempo. Black Frankie accompagna alcune delle ragazze di Bobby a un incontro in hotel con un cliente, ma a causa di un incidente parte una denuncia. I gemelli Martino celebrano il loro compleanno: non sanno che le loro esistenze stanno per cambiare in maniera radicale.