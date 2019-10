Arriva su Sky Atlantic la terza e ultima stagione di The Deuce , la coraggiosa e controversa serie targata HBO creata da David Simon e George Pelecanos. Quest'ultimo capitolo ha inizio a cavallo tra il 1984 e il 1985, dunque aspettiamoci un party di fine anno, come da tradizione. Sono passati 14 anni per i personaggi, e la vita lungo la 42esima ormai è cambiata parecchio. Ritroveremo i fratelli Vince e Frankie Martino - il primo in un momento di svolta per la propria vita, privata e professionale, il secondo...beh, il secondo ora sarà anche un marito e un padre di famiglia, ma dentro è sempre il solito teppistello! -, e ritroveremo anche Abby, in dubbio se buttarsi alle spalle o meno la sua vecchia vita, Eileen, intenzionata a lottare con le unghie e con i denti per mantenere la propria integrità artistica in un'industria in forte cambiamento, e Lori, che a Los Angeles è diventata una star, ma che ormai è stufa di quel mondo ed è alla ricerca di qualcosa di nuovo. Intanto, a Times Square e dintorni la vita continua, ma lo scoppio dell'epidemia di AIDS ha reso il clima decisamente più pesante. Tra chi vorrebbe tornare indietro nel tempo, agli "anni d'oro", e chi invece è intenzionato a ripulire il centro di Manhattan per lanciare New York nel futuro, l'ultima corsa di The Deuce - l'appuntamento è ogni martedì alle 21.15 a partire dall'8 ottobre - ci terrà incollati allo schermo. Scorri la gallery con le foto della terza e ultima stagione.