Joker, Joaquin Phoenix ancora primo in America e in Italia

Will Smith con "Gemini Man" non riesce a battere Joaquin Phoenix con " Joker " che diventa il decimo film per incassi del 2019. Vediamo tutto nel dettaglio.

Non tende ad arrestarsi la marcia trionfale di “Joker” al botteghino mondiale. Il film con protagonista Joaquin Phoenix conquista un altro weekend a suon di incassi diventando una delle pellicole di maggior successo della stagione, vediamo tutto nel dettaglio.

“Joker”: il successo del film

“Joker” continua inarrestabile la sua corsa, il villan più celebre della settima arte ha fatto breccia nel cuore del pubblico diventando un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di riuscire a resistere anche all’uscita di “Gemini Man”, la nuova pellicola con protagonista Will Smith (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore).

Dopo la vittoria alla 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il capolavoro firmato Tom Philips, regista di “Starsky & Hutch” con Ben Stiller e Owen Wilson, “Parto col folle” con Robert Downey Jr. e della saga “The Hangover Trilogy”, conquista il botteghino americano e italiano.

“Joker”: gli incassi in Italia

Per la seconda settimana consecutiva, il film rimane stabile sul gradino più alto del podio italiano con oltre sei milioni di euro che portano l’incasso totale a oltre quindici milioni, possibile quindi il superamento finale dei venti milioni di euro. Al secondo posto troviamo “Gemini Man” che deve accontentarsi di 959.439 euro, medaglia di bronzo per “Il piccolo Yeti” con 490.041 euro. Da segnalare il quarto posto di Quentin Tarantino che continua a macinare incassi grazie a “Once Upon A Time In Hollywood” che si porta a casa altri 444.904 per un totale di oltre undici milioni di euro.

euro “Joker”: gli incassi in America

Veniamo ora agli incassi sul suolo a stelle e strisce. “Joker” non sente crisi e conquista la medaglia d’oro con cinquantacinque milioni di dollari che portano l’incasso totale negli Stati Uniti d’America a ben 192.728.787 di dollari. Il secondo posto del podio va al film “La Famiglia Addams” con oltre trenta milioni e il terzo posto a Will Smith.

Per quanto riguarda gli incassi mondiali, al momento “Joker” ha superato quota 539.000.000 di dollari diventando il decimo film per incasso del 2019.