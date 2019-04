La famiglia Addams: il teaser trailer del nuovo film di animazione

“Ogni famiglia è diversa, ma ci sono alcune famiglie più diverse delle altre”. Si apre così, con questa granitica consapevolezza, il teaser trailer de «La famiglia Addams»: pellicola animata in Cgi che si propone di raccontare in maniera inedita le vicende della «spaventosa» e famosissima famiglia composta da Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, zio Fester, Mano, Lurch e compagni.

Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan, che hanno deciso di dare ai protagonisti tratti che rimandano in modo evidente a Tim Burton, il film, prodotto da Mgm, dovrebbe approdare nelle sale americane l’undici ottobre 2019.

La famiglia Addams: il cast di doppiatori

Con un cast originale di doppiatori d’eccezione, composto da Charlize Theron (sua la voce di mamma Morticia), Oscar Isaacs (papà Gomez), Chloë Grace Moretz e Finn Wolfhard (tra i protagonisti di «Stranger Things»), chiamati a vestire rispettivamente i panni dei figli Mercoledì e Pugsley.

A completare il cast, due personaggi già annunciati in precedenza, che, però, in questo teaser non compaiono: Bette Midler, che interpreta il ruolo di Nonna Addams, e il premio Oscar Allison Janney (migliore attrice non protagonista del biopic «Tonya» con Margot Robbie), in quello della nemesi Margaux Needler, una produttrice di reality show senza scrupoli.

La famiglia Addams: le origini del “mito”

La versione in Cgi arriva dopo i telefilm, i film in carne e ossa, le serie animate, ma soprattutto dopo le vignette di Charles Addams - ideatore, tra le altre cose, anche proprio dei personaggi - pubblicate dal The New Yorker negli anni Trenta.

Si tratta, in particolare, di vignette singole, con una battuta unica, in cui i personaggi non hanno ancora dei nomi propri. Questi ultimi verranno, infatti, successivamente scelti dallo stesso Addams per la prima serie televisiva, quando emergerà il bisogno di una caratterizzazione più distinta dei vari personaggi.