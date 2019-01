Charlize Theron, le sue migliori interpretazioni

Nata nel 1975 in Sudafrica, Charlize Theron è oggi una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico internazionale. Dopo un’infanzia difficile, grazie al suo aspetto fisico, comincia la carriera come modella arrivando a calcare le passerelle di tutto il mondo, tra cui quelle italiane. Il debutto al cinema avviene nel 1995 con una piccola parte nel film “Grano rosso sangue 3” ma è con il film “L’avvocato del diavolo” che Charlize Theron si fa conoscere al grande pubblico. Da allora, l’attrice ha costruito una carriera costellata di successi e di riconoscimenti, tra cui anche un Oscar come miglior attrice protagonista nel 2004. Vediamo quali sono le sue migliori interpretazioni.

L’avvocato del diavolo

Non possiamo che cominciare proprio con il film che ha dato a Charlize Theron la popolarità, “L’avvocato del diavolo”, thriller del 1997 diretto da Taylor Hackford. Qui l’attrice interpreta Mary Ann, la moglie di Kevin Lomax (Keanu Reeves) avvocato vincente che viene incaricato da John Milton (Al Pacino), proprietario dell’omonimo studio di New York, di seguire un caso di triplice omicidio. Il film incassò in totale 152.944.660 dollari, piazzandosi al secondo posto degli incassi di tutto il 1997.

La leggenda di Bagger Vance

Con “La leggenda di Bagger Vance”, film del 2000 diretto da Robert Redford, Charlize Theron dimostra di essere ancora una volta all’altezza di recitare in produzioni con cast straordinari. In questo caso, l’attrice recita accanto a Will Smith e Matt Damon, rispettivamente nei panni di un caddie e un giocatore di golf. Charlize Theron è Adele Invergordon, una donna travolgente che fa perdere la testa a Rannulph Junuh (Damon). Pare che durante le riprese, Will Smith abbia tirato - ovviamente per sbaglio - un pugno in faccia alla bella Charlize.

Monster

Il film che consacra definitivamente Charlize Theron è “Monster”, del 2004. Nella pellicola, scritta e diretta da Patty Jenkins, viene rappresentata la vera storia di Aileen Wuornos, una donna condannata per l'omicidio di sette uomini, e il 9 ottobre 2002, dopo 12 anni nel braccio della morte. Per poter girare il film, la Theron non ha esitato a imbruttirsi, arrivando a ingrassare 15 chili per calarsi nella parte. La sua interpretazione è stata talmente convincente che le è valsa sia l’Oscar come miglior attrice protagonista che il Golden Globe. Per il film, Charlize Theron ha guadagnato 10.000.000 di dollari, entrando nella top ten delle attrici più pagate di Hollywood.

North Country - Storia di Josey

Un’altra candidatura agli Oscar arriva con il ruolo di Josey Aimes nel film del 2005 “North Country - Storia di Josey”. La pellicola è tratta da una storia vera e racconta le vicende di una giovane madre che torna nel suo paese natale a seguito delle violenze subite dal marito. Qui, osteggiata anche dalla famiglia, comincia a lavorare in miniera per riuscire a mantenere i suoi due figli. Dopo aver subito umiliazioni e vessazioni sul lavoro, cita in giudizio l’azienda. Per questa interpretazione, oltre alla candidatura agli Academy Awards, Charlize Theron riceve anche quella ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.

Young Adult

Nel 2011 l’attrice è protagonista di “Young Adult”, film diretto da Jason Reitman. Nella pellicola, Charlize Theron interpreta Mavis Gary, una scrittrice di romanzi appartenenti alla categoria “young adult”. Nella sua vita, apparentemente perfetta, ci sono molti lati oscuri: Mavis è alcolizzata, soffre di tricotillomania e non disdegna i rapporti sessuali occasionali. Nonostante non abbia avuto una grande distribuzione, il film ha avuto un grande successo internazionale ed è stata molto apprezzata soprattutto l’interpretazione di Charlize Theron, per cui riceve un’altra nomination ai Golden Globe.

Mad Max: Fury road

Dopo numerose partecipazioni a film di successo, nel 2015 Charlize è nel cast del quarto film della serie Mad Max, “Mad Max: Fury Road”. Nel film, l’attrice è l’Imperatrice Furiosa, una donna combattiva e forte alla ricerca di redenzione. Accanto a lei, recitano Tom Hardy, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne. Presentato al Festival di Cannes, il film ricevette un’accoglienza straordinaria, ottenendo lodi per la recitazione, per la regia, la sceneggiatura, la scenografia, la colonna sonora e gli effetti speciali. Ancora oggi, “Mad Max: Fury Road” è considerata una delle migliori pellicole d’azione di sempre. Candidato a 10 Oscar, ne ha ottenuti 6.

Atomica bionda

Nel 2016, Charlize Theron è protagonista dell’action thriller “Atomica bionda”, diretto da David Leitch. Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel “The Coldest City”. L’attrice interpreta Lorraine Broughton, una spia del massimo livello dell'MI6. Charlize Theron ha confermato che presto si girerà anche il sequel. Anche durante le riprese di questo film, la Theron è stata vittima di un piccolo “incidente”: pare che, durante un combattimento, le si siano fratturati due denti.