“Gemini Man” ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche del Bel paese. Will Smith, due volte candidato agli Academy Awards come “Miglior attore protagonista” per “Alì” e “La ricerca della felicità”, è pronto per portare il pubblico italiano all’interno di una pellicola in cui adrenalina, effetti speciali e colpi di scena sono gli ingredienti principali.

Gemini Man: il cast

“Gemini Man” vanta la firma di Ang Lee che tra i suoi grandi successi annovera “La tigre e il dragone”, “Vita di Pi” e “I segreti di Brokeback Mountain”. Il regista taiwanese ha deciso di puntare tutto su uno dei nomi più altisonanti del mondo dorato di Hollywood per una pellicola che si prepara a sbancare il box office a livello internazionale. Nel cast del film troviamo anche Clive Owen, uno degli attori più famosi al mondo.

Will Smith: “È difficile da spiegare alla gente”

In occasione dell’uscita nelle sale italiane, Ang Lee, Will Smith e Clive Owen hanno raccontato alcuni dettagli sulla pellicola: dalla realizzazione digitale alle tematiche trattate. Il protagonista (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi di Will Smith) ha svelato come il clone presente nel film sia stato completamente realizzato digitalmente: “La cosa incredibile di queste nuove tecnologie, è difficile da spiegare alla gente, perché il personaggio di Junior mi somiglia, è come me. Sembra la mia faccia, tirata e ringiovanita. Ma non è così, si tratta di un personaggio digitale al 100%”.

Ang Lee: “È un’esperienza diversa, più diretta”

In seguito Ang Lee ha raccontato lo sviluppo della pellicola, queste le sue parole:”La tecnologia e i modi in cui catturiamo e proiettiamo le immagini hanno continuato a progredire. Mi piace accogliere questo progresso. Il 3D è appena nato, abbiamo provato il 6D ma la strumentazione non è pronta. Con il cinema digitale però, ci stiamo avvicinando. Voglio mostrare al pubblico un modo più immersivo di guardare i film per cui vedere una storia come questa al cinema, è un’esperienza diversa, più diretta. Vedremo che effetto farà”.

Clive Owen: “Ora sappiamo che clonare è possibile”

Infine Clive Owen si è pronunciato in merito alla notizia della clonazione di un gatto da parte di un uomo: “Credo che sia un’indicazione. Uno dei temi trattati in questo film, è proprio che siamo molto vicini a quel giorno. Ora sappiamo che clonare è possibile, presto ci troveremo davanti a grosse decisioni etiche e morali. Ci saranno discussioni, come quella portata avanti dal mio personaggio. Qualcuno sosterrà che è una cosa buona ma sarà un tema molto complicato e difficile”.