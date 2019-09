I migliori film sulla moda

@Getty Images

Dall'icona dell'eleganza Audrey Hepburn al re della risata Ben Stiller , scopriamo insieme i cinque film sul mondo della moda da vedere almeno una volta nella vita .

Milano è entrata nel vivo della settimana della moda, i più grandi brand al mondo e le top modelle più celebri del pianeta sono pronte a invadere il capoluogo meneghino sfilando sulle passerelle che per una settimana saranno al centro dei media internazionali. Negli anni la moda ha avuto un ruolo fondamentale anche nella settima arte diventando protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema incassando centinaia di milioni di dollari al botteghino. Scopriamo insieme i cinque film sulla moda da vedere almeno una volta nella vita. 1. "Cenerentola a Parigi" (1957) Il nostro viaggio inizia con un’attrice che ha incarnato lo spirito dell’eleganza, della classe e dello stile, stiamo ovviamente parlando di Audrey Hepburn, una delle artiste più iconiche mai esistite (qui potete trovare tutte le sue foto più belle). Nel 1957 l’attrice porta il pubblico nel mondo incantato della moda francese tra passerelle e servizi fotografici raccontando l’eterna lotta tra l’essere e l’apparire mediante la presenza del Professor Flostre, interpretato da Michel Auclair.

Nella pellicola troviamo Fred Astaire, il film riceve quattro nomination agli Academy Awards.

@Getty Images

2. "Blow-Up" (1966)

“Blow-Up” è uno dei film più celebri e popolari del maestro Antonioni. La pellicola ottiene subito grandi consensi vincendo la Palma d’Oro al Festival di Cannes del 1967. I protagonisti del film sono David Hemmings e Vanessa Redgrave. Da vedere assolutamente.

@Getty Images

3. "Zoolander" (2001)

È il 2001 quando Ben Stiller e Owen Wilson danno vita a una delle commedie più popolari di sempre. I due attori di Hollywood raccontano la moda con ironia, sagacia e sarcasmo. Nel 2016 la coppia torna insieme per il sequel “Zoolander 2”. Se volete fare un tuffo nella moda e allo stesso tempo divertirvi, questo è il film che fa al caso vostro.

@Getty Images

4. "Il Diavolo veste Prada" (2006)

“Il Diavolo veste Prada” è sicuramente uno dei film più iconici sulla moda. La pellicola vede protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway che raccontano due punti di vista differenti del settore. Il lavoro di David Frankel si rivela subito un grande successo sbancando il botteghino con oltre 320.000.000 di dollari. Meryl Streep viene nominata come “Miglior Attrice Protagonista” agli Oscar.

@Getty Images

5. "Sex and the City" (2008)

Concludiamo questa nostra lista con “Sex and the City”, il film del 2008 che narra le vicende di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda. La pellicola è il primo prodotto cinematografico dedicato alla serie TV che ha segnato un’intera generazione. Il film si rivela un grande successo superando 400.000.000 di dollari in tutto il mondo. Nel 2010 Sarah Jessica Parker (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attrice) e compagne tornano dietro la macchina da presa per “Sex and the City 2”.