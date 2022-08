Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai stata amiche per la pelle, tantomeno vicine in termini di stile e personalità. Secondo alcuni però oggi apparirebbero più vicine, almeno negli scatti fotografici del servizio pubblicato dal magazine "The Cut" dedicato alla duchessa di Sussex in occasione del lancio del suo podcast, Archetypes. Di fatto le due sono e continuano a essere ben lontane, e non solo geograficamente. Nella gallery gli outfit delle due duchesse a confronto