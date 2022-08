La settimana delle famiglie reali, da Kate Middleton a Letizia Ortiz

9/12 ©Getty

Tempi di rientro a scuola per i bambini inglesi e anche i figli della famiglia regnante non fanno eccezione. In questi giorni, infatti, la campanella è suonata anche per il Principe George, la principessa Charlotte e il piccolo principe Louis, figli del principe William e di Kate Middleton. I pro-nipoti della regina Elisabetta II hanno iniziato l’anno in una scuola nuova: Lambrook School. Una necessità, visto il trasloco della famiglia da Londra all’Adelaide Cottage. Il costo annuale varia dalle 8.300 sterline per il primogenito alle 5mila per il più piccolo