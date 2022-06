1/14 ©Getty

Calato il sipario sulla festa per i 70 anni sul trono della sovrana, che si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni, a continuare a far parlare di sé, sono ancora Kate e Meghan e la loro "gara di stile", nella gallery i due outfit a confronto

Platinum Party at the Palace, il concerto per il giubileo della Regina in diretta su Sky