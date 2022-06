Giubileo Elisabetta II, Kate Middleton con gli orecchini di Lady Diana

La parata dà ufficialmente il via ai festeggiamenti di Platino della regina. Al fianco della longeva regnante ci sono le future regine, Camilla e Kate. Ad attirare però l'attenzione della folla sono i tre principini, che a sorpresa hanno preso parte alla sfilata in carrozza ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo. Oggi, con la tradizionale parata Trooping the Colour iniziata alle 10, si sono ufficialmente aperti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Settanta anni di regno: un traguardo da record che nessuna sovrana britannica aveva mai raggiunto prima. Kate Middleton ha preso parte alla sfilata, sorridente ed elegante come sempre ed è apparsa in carrozza al fianco della futura regina consorte Camilla. La duchessa di Cambridge ha indossato un tailleur total white firmato Alexander McQueen, già sfoggiato nel 2021 in occasione del G7. Il tocco di classe è il cappello: un design minimal ma di effetto, di colore bianco e nero, creato per lei dal modista irlandese Philip Treacy, molto amato dalle donne della Royal Family. Ad attirare davvero l'attenzione però è stata la preziosa parure di zeffiri e diamanti. Un regalo del marito William con il valore aggiunto di essere appartenuto alla amata Lady Diana.

La regina Elisabetta II - ©IPA/Fotogramma

La regina sorridente al balcone leggi anche Giubileo Regina, Harry e Meghan non potranno allontanarsi da Windsor Per la prima volta in 70 anni Elisabetta II non ha preso parte al Trooping the Colour, delegando il figlio Carlo che ha cavalcato al suo posto, seguito dal figlio William e dalla sorella Anna. I problemi di salute della regnante l'hanno costretta a seguire i festeggiamenti dal balcone di Buckingham Palace. La regina ha sfoggiato un elegante tailleur azzurro pastello con cappello abbinato ed è apparsa sorridente e in forma.

George, Charlotte e Louis d'Inghilterra - ©IPA/Fotogramma

I principini i veri protagonisti approfondimento Giubileo della Regina Elisabetta: i gadget più bizzarri. FOTO Alla sfilata ha preso parte anche Camilla, duchessa di Cornovaglia e futura regina in quanto consorte del principe Carlo. Camilla ha fatto il suo ingresso in carrozza al fianco di Kate Middleton e ha sfoggiato un abito azzurro con cappello abbinato. I veri protagonisti però sono stati i tre principini, figli di Kate e William. Tutti si aspettavano di vederli affacciati all'usuale balcone della familgia reale; George, Charlotte e Louis hanno invece sfilato in carrozza insieme alla mamma, salutando e sorridendo alla folla.