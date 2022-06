Giubileo Regina, Harry e Meghan non potranno allontanarsi da Windsor

Il giorno di apertura del Giubileo di platino della regina Elisabetta II , Harry e Meghan, non sono previsti in alcun appuntamento ufficiale dopo lo "strappo" del 2020 , sono però i più trendy sui media e sui social, al punto da dar pensiero a Buckingham Palace sul fatto che la loro presenza surclassi le celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta II. Secondo un sondaggio fra i lettori del quotidiano on line Independent , Harry e Meghan sono fra i reali più amati. Anche i figli Archie, tre anni, e Lilibet, un anno, sono con loro e quest'ultima è stata presentata alla famiglia reale per la prima volta. Hanno assistito tutti insieme alla parata militare che onora il compleanno pubblico della regina, una tradizione che da oltre 260 anni segna il genetliaco ufficiale del sovrano britannico ( LO SPECIALE - I RITRATTI - I GRANDI DELLA TERRA CHE HA INCONTRATO ).

Solo eventi ufficiali

Harry e Meghan non si sono affacciati al balcone per salutare la folla. La regina ha annunciato il mese scorso che solo i reali con incarichi pubblici e alcuni dei loro figli possono partecipare ai saluti ufficiali. I duchi, secondo indiscrezioni del Daily Mail, tornano al Frogmore Cottage dove hanno alloggiato dopo le nozze e prima del trasferimento in California e dell’addio alla Royal Family. Secondo Simon Morgan, che in passato è stato tra i responsabili della sicurezza della famiglia reale, la protezione di Harry e Meghan non si estenderà al di fuori degli eventi ufficiali della famiglia reale. Ovvero non potranno andare in giro liberamente a cenare o fare shopping, ma dovranno limitarsi a partecipare agli eventi previsti per il Giubileo di platino.