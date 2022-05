La docuserie di Harry e Meghan Markle arriva su Netflix

Non c'è pace per la casa reale britannica, soprattutto sul fronte sempre caldo della frangia ribelle della dinastia. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle saranno i protagonisti di una docuserie su Netflix (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che, stando a quanto hanno dichiarato alcuni insider hollywoodiani, avrà per oggetto il racconto della quotidianità dell'altisonante coppia. La notizia apre la strada a molti interrogativi a proposito dei contenuti e delle date in cui il prodotto sarà trasmesso in streaming. Su quest'ultimo punto non c'è ancora alcuna certezza dal momento che molto dipenderà dall'uscita del libro di memorie di Harry, annunciato lo scorso anno e probabilmente pronto per l'autunno.

Secondo quanto riportato dai media di settore, sia britannici che statunitensi, il principe e sua moglie avrebbero accordato l'ingresso delle telecamere nella loro vita, più precisamente, nelle stanze della villa californiana di Montecito dove risiedono ormai da qualche tempo. Il prodotto, che avrà le caratteristiche di una docuserie, sarà incentrato sulla quotidianità di Harry e Meghan ripresi nelle attività e nei loro impegni. Inutile dire che lo streamer, che ha siglato con la coppia reale un mega contratto da oltre cento milioni di dollari , punti tantissimo su questo titolo che potrebbe essere rilasciato nelle settimane roventi in cui uscirà il libro autobiografico del principe Harry edito da Penguin Random House in cui il trentasettenne ha promesso di rivelare dettagli esplosivi sulla sua blasonata famiglia d'origine.

Tra memoir e reality tv, presto la già molto esposta vita del principe Harry non avrà più segreti per il pubblico globale che continua a seguire con interesse gli sviluppi della tormentata vicenda familiare del secondogenito di Carlo e Diana che ha scelto la vita ai margini delle stanze di Buckingham Palace.

Anche se mancano ancora diversi mesi dall'uscita di questi materiali inediti e scottanti, la casa reale già trema all'idea dell'ondata di chiacchiere e veleno che potrebbe scaturire dai nuovi progetti lavorativi di Harry e Meghan che hanno preso seriamente l'idea del reality dal momento che hanno permesso alle telecamere di accompagnarli negli ultimi mesi per filmare i loro viaggi a New York e in Olanda, dove hanno presenziato agli Invictus Games.

I cameramen ora hanno avuto accesso anche alla loro abitazione privata, luogo fino ad ora inaccessibile per i media; non è chiaro, invece, se i due bambini della coppia compariranno nel girato. Dal canto loro, Harry e Meghan, attesi a Londra a giugno per celebrare il giubileo della Regina, pare stiano tentando di allontanare la data della messa in onda del nuovo show sperando in una uscita nel 2023, quando i festeggiamenti ufficiali saranno finiti ma non è affatto scontato che i due la spunteranno con Netflix che fino ad ora non ha ancora raccolto i frutti del mega contratto e potrebbe decidere di farlo proprio entro fine anno.