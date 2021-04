Heart of Invictus, primo progetto di Harry e Meghan Markle per Netflix

Un progetto ambizioso, prodotto in collaborazione con il regista Orlando von Ensiedel e la produttrice Joanna Natasegara , premiati nel 2017 agli Oscar per il documentario The White Helmets.

Heart of Invictus, cosa sappiamo

approfondimento

Harry & Meghan: Escaping the Palace, un film sulla loro nuova vita

“Heart of Invictus” seguirà la dura preparazione degli atleti partecipanti agli Invictus Games 2020. Si tratta di giochi organizzati dalla Invictus Games Foundation, creata proprio dal principe Harry. Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha impedito la realizzazione dell’evento lo scorso anno, spingendo gli organizzatori a posticipare il tutto al 2022. Un percorso seguito dalle videocamere di Orlando von Ensiedel, al fine di raccontare l’aspetto sportivo e quello organizzativo.

Ecco le parole di Harry: “Questa serie proporrà una finestra sulle differenti storie dei concorrenti. Ne verrà raccontato il percorso che li condurrà fino in Olanda nel 2022. Non potrei essere più entusiasta per questo viaggio e fiero per la comunità di ‘Invictus’”. Ad oggi non vi sono notizie in merito a un’eventuale partecipazione pratica dei coniugi alle riprese. I fan sperano però che i due possano apparire in video.