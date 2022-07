Meghan Markle sbaglia la ricetta delle sue zucchine alla bolognese

La duchessa ha rivelato in un'intervista come si prepara il suo piatto preferito, che a suo dire sarebbe italiano. La ricetta descritta dalla moglie di Harry, però, nella tradizione culinaria del Belpaese non esiste

Nonostante il nome della ricetta richiami la tradizione culinaria italiana, il piatto preferito di Meghan Marke di italiano non sembra avere molto. “Giureresti che ci sono tonnellate di burro e olio, quando invece sono solo zucchine, acqua e un po’ di brodo ” ha dichiarato Meghan Markle nell'intervista, spiegando di aver avuto la ricetta da un amico. Ecco il procedimento illustrato dalla moglie di Harry: far dorare la cipolla a pezzetti nell’olio, aggiungere poi le zucchine tagliate insieme ad acqua e dado; far cuocere a fuoco basso per quattro ore. Una volta sciolto questo condimento, si condisce il tutto con limone, Parmigiano Reggiano e pepe, e infine si unisce agli spaghetti. Ci sono decisamente poche similitudini con la ricetta più tipica bolognese legata a questo ortaggio, quella delle zucchine ripiene, piatto della cucina povera emiliana con ripieno di carne trita, parmigiano reggiano, olio, sale e pepe, il tutto coperto con passata di pomodoro aromatizzata con aglio e infine gratinato al forno.

Megan Markle e l'impegno politico

Recentemente si è parlato di un viaggio a Washington di Megan Markle, sempre più impegnata come attivista politica. La duchessa ha recentemente parlato con un'altra attivista, Gloria Steinem, in merito alla recente sentenza della Corte suprema americana in materia di aborto. Molti giornalisti esperti di famiglia reale ritengono che l'ex attrice, sempre più lontana dalla regina e dal resto dei reali, abbia tutte le intenzioni di iniziare una carriera politica. “Penso che ci sia qualcos’altro sotto. Forse l’intenzione di entrare in politica negli Stati Uniti. Credo che la famiglia reale sia solo un trampolino di lancio per qualcosa che considera più interessante e importante” aveva detto il giornalista del Daily Mail Dan Wotton, riportando una confidenza ricevuta da un stretto collaboratore della duchessa nel 2019. Addirittura, c'è chi parla di Megan Markle come possibile primo presidente donna degli Stati Uniti. L'endorsement è arrivato anche da Valerie Biden Owens, sorella dell'attuale presidente e politica, che nella trasmissione Good Morning Britain ha dichiarato: “Naturalmente la sua candidatura alle presidenziali è fattibile. È meraviglioso che ci siano donne in politica. Più ce ne sono, meglio funziona la democrazia. Meghan Markle è la benvenuta e la invitiamo a unirsi al partito democratico”.