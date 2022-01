I 40 anni di Kate Middleton celebrati in tre foto di Paolo Roversi

approfondimento

Buon compleanno Kate Middleton, ecco i suoi look più belli. FOTO

Una duchessa moderna ma nello stesso tempo antica, quasi a ricordare il suo ruolo attuale e quello che le spetta nel suo prossimo futuro. È questa la nuova immagine che Kate Middleton, ha voluto dare di sé nel giorno del suo 40esimo compleanno affidandosi all'’abilità magistrale del fotografo italiano Paolo Roversi, collaboratore di Vogue e che in passato ha lavorato per alcune campagne di Dior, Yves Saint Laurent e Valentino. Ne sono venuti fuori tre ritratti della futura regina in cui traspare tutta la sua naturalezza, la sua spontaneità e il bellissimo sorriso. I ritratti, realizzati a Kew Gardens, a sud-ovest di Londra, lo scorso novembre, entreranno nella collezione permanente della National Portrait Gallery. I ritratti saranno esposti quest'anno in tre aree: Berkshire, St Andrews e Anglesey, dove ha vissuto la stessa Kate.