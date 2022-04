The Crown, al via il casting per il personaggio di Kate Middleton

Netflix ha lanciato in maniera ufficiale la ricerca dell'interprete che avrà l'onore di impersonare Kate Middleton nella sesta stagione della serie. L'attrice in questione dovrà avere 18 anni ed essere «fortemente somigliante» alla futura moglie del principe William. Non è richiesta esperienza pregressa

Netflix ha lanciato ufficialmente il casting per trovare l'attrice che interpreterà Kate Middleton nella sesta stagione della serie TV The Crown (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Dopo le anticipazioni del Sun, che per primo ha parlato della presenza dell'attesissimo personaggio, ora sui social network e sui siti specializzati in casting arriva la conferma ufficiale da parte della piattaforma di streaming.



Twitter è stato il primo ad accogliere la richiesta dell’addetta ai casting Kate Bone, che con un tweet partito dal suo account personale ha dato inizio alla ricerca della giovane attrice che impersonerà la futura moglie del principe William.

L'interprete che Netflix sta cercando dovrà recitare nei panni di Kate Middleton all'età di circa diciott'anni, quando ha conosciuto il futuro consorte.

I requisiti per poter accedere ai provini sono essenzialmente due: avere diciott'anni ed essere «fortemente somigliante» a Kate. Ma non alla Kate di adesso, bensì alla Kate diciottenne, come l'annuncio spiega a chiare lettere (e a chiare foto, quelle di Middleton quando era una ragazzina).



Le riprese di The Crown 6 vedranno il primo ciak alla fine di agosto 2022, in Inghilterra, quindi la caccia all'interprete della duchessa di Cambridge sarà d'ora in avanti a dir poco forsennata.



L'addetta ai casting della serie pluripremiata a tema Royals inglesi ha allegato all'annuncio tre foto di Kate Middleton da giovane, affinché possano essere d'esempio per chi decidesse di candidarsi al ruolo.

Dunque è fondamentale che le giovani attrici che si proporranno assomiglino più alla studentessa delle foto che all'attuale duchessa di Cambridge, non soltanto per ciò che concerne l'aspetto fisico ma anche lato stile.

Come ben si evince dai tre scatti che corredano l’annuncio, la Kate che vedremo sul piccolo schermo sarà ben lontana da quella a cui siamo abituati oggi. Ai tempi dell'università, infatti, lo stile Middleton era lungi dall'essere quel meraviglioso ed elegantissimo fashion mood a cui ormai la consorte di William ci ha abituati.



Potete vedere l'annuncio diramato dalla direttrice dei casting Kate Bone nel tweet che trovate alla fine di questo articolo.