Judi Dench sul peggioramento della vista: "Non riesco più a vedere"

L'attrice, 90 anni, soffre di degenerazione maculare, che le ha causato la perdita della vista e l’ha costretta a ritirarsi dal palcoscenico e dal cinema
“No, non mi vedete [sullo schermo], perché non ci vedo più”. In un’intervista congiunta a ITV News, rilasciata insieme al collaboratore e amico di lunga data Ian McKellen, l’attrice Judi Dench, 90 anni, vincitrice di un premio Oscar e di un Tony Award, ha raccontato gli sviluppi della patologia agli occhi che le ha causato la perdita della vista e l’ha costretta a ritirarsi dal palcoscenico e dal cinema. Dal 2012 l’attrice soffre infatti di degenerazione maculare, che colpisce la parte centrale della retina e provoca la distorsione o la perdita della visione centrale. Quando l’attore, con il quale aveva recitato in Macbeth nel 1979, ha scherzato dicendo che potevano vederla, Dench ha risposto: “Sì, e vedo la tua sagoma e ti conosco così bene, con la tua sciarpa di Macbeth. Ma ora non riesco a riconoscere nessuno”. Ha proseguito: “Non riesco a vedere la televisione, non riesco a leggere”. McKellen ha allora scherzato, chiedendo all’attrice se si avvicina mai a “perfetti sconosciuti per dire loro: “È stato un piacere rivederti”. Dopo aver riso, Dench ha risposto: “A volte!”. Nel 2023, in un’intervista a The Daily Mirror’s Notebook, aveva raccontato: “È difficile per me avere una parte di una certa lunghezza. Non ho ancora trovato il modo. Perché ho così tanti amici che mi insegnerebbero la sceneggiatura. Ma ho una memoria fotografica”.
LA CARRIERA
Nata il 9 dicembre 1934 a York, nel Regno Unito, Judi Dench è una delle più apprezzate interpreti del cinema e del teatro inglese, nonché la quarta attrice più candidata nella storia dei premi Oscar con otto nomination. Celebre interprete teatrale nella Royal Shakespeare Company, a partire dalla metà degli anni Ottanta è diventata celebre anche nel cinema, con la prima importante interpretazione nel film Camera con vista (1986) di James Ivory. Nel 1995 ha raggiunto la fama internazionale grazie all’interpretazione di M nel film GoldenEye con Pierce Brosnan, mentre nel 1998 ha ricevuto la prima candidatura agli Oscar come Miglior attrice nel film La mia regina. Nel 1999 ha invece vinto la statuetta come Miglior attrice non protagonista per il ruolo della regina Elisabetta nella pellicola Shakespeare in Love con Gwyneth Paltrow. Le altre candidature riguardano i ruoli in Chocolat (2000), Iris – Un amore vero (2001), Lady Henderson presenta (2005), Diario di uno scandalo (2006) con Cate Blanchett, Philomena (2013) e Belfast (2021) di Kenneth Branagh. Ha recitato, tra gli altri, nei film Un tè con Mussolini di Franco Zeffirelli, Jane Eyre, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Marilyn, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, La ragazza dei tulipani, Vittoria e Abdul, Spectre e Assassinio sull’Orient Express. Tra i lavori più recenti compaiono un cameo nella commedia musicale natalizia Spirited (2022) con Will Ferrell e Ryan Reynolds e un recente spot pubblicitario a tema natalizio nel Regno Unito. Nel frattempo, l’attrice e Ian McKellen sostengono un’iniziativa per revitalizzare gli insegnamenti di William Shakespeare nelle scuole inglesi. Nel 1971 ha sposato l’attore Michael Williams, scomparso nel 2001. Nel 1972 la coppia ha avuto una figlia, Finty.
