Judi Dench sul peggioramento della vista: "Non riesco più a vedere"

“No, non mi vedete [sullo schermo], perché non ci vedo più”. In un’intervista congiunta a ITV News, rilasciata insieme al collaboratore e amico di lunga data Ian McKellen, l’attrice Judi Dench, 90 anni, vincitrice di un premio Oscar e di un Tony Award, ha raccontato gli sviluppi della patologia agli occhi che le ha causato la perdita della vista e l’ha costretta a ritirarsi dal palcoscenico e dal cinema. Dal 2012 l’attrice soffre infatti di degenerazione maculare, che colpisce la parte centrale della retina e provoca la distorsione o la perdita della visione centrale. Quando l’attore, con il quale aveva recitato in Macbeth nel 1979, ha scherzato dicendo che potevano vederla, Dench ha risposto: “Sì, e vedo la tua sagoma e ti conosco così bene, con la tua sciarpa di Macbeth. Ma ora non riesco a riconoscere nessuno”. Ha proseguito: “Non riesco a vedere la televisione, non riesco a leggere”. McKellen ha allora scherzato, chiedendo all’attrice se si avvicina mai a “perfetti sconosciuti per dire loro: “È stato un piacere rivederti”. Dopo aver riso, Dench ha risposto: “A volte!”. Nel 2023, in un’intervista a The Daily Mirror’s Notebook, aveva raccontato: “È difficile per me avere una parte di una certa lunghezza. Non ho ancora trovato il modo. Perché ho così tanti amici che mi insegnerebbero la sceneggiatura. Ma ho una memoria fotografica”.