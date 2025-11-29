Cinema, morto Tom Stoppard: fu sceneggiatore di 'Shakespeare in love'

Tra i più apprezzati e prolifici drammaturghi britannici del secondo Novecento, si è spento a 88 anni. Fu anche regista e scrittore, in una carriera consacrata da cinque Tony Awards

Tom Stoppard, drammaturgo, regista e scrittore britannico, premio Oscar per la sceneggiatura di 'Shakespeare in Love', è morto a 88 anni. Lo rende noto la Bbc. Tra i più apprezzati e prolifici drammaturghi britannici del secondo Novecento, Stoppard ha dovuto la sua fortuna a opere teatrali come 'Rosencrantz e Guildenstern sono morti' (poi diventato un film), 'I mostri sacri', 'The Real Thing', The Coast of Utopia e Leopoldstadt, con le quali ha vinto cinque premi Tony.

L'arrivo in Inghilterra e la consacrazione internazionale "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare.che il nostro amato cliente e amico, Tom Stoppard, è morto serenamente nella sua casa nel Dorset, circondato dalla sua famiglia", ha dichiarato l'agenzia dello scrittore "Sarà ricordato per le sue opere, per la loro brillantezza e umanità, per il suo ingegno, la sua irriverenza, la sua

generosità d'animo e il suo profondo amore per la lingua inglese". Nato il 3 luglio 1937 a Zlin, all'epoca in Cecoslovacchia (oggi Repubblica Ceca), era figlio del medico Eugen Straussler e di Martha Beckova, entrambi ebrei non praticanti. Dopo l'occupazione nazista del Paese, la famiglia si rifugiò prima a Singapore e poi in India per sfuggire all'avanzata giapponese, dove Tom ricevette un'educazione di impronta

britannica. Durante la fuga il padre morì e la madre si risposò con il maggiore inglese Kenneth Stoppard, dal quale Tom prese il cognome. Nel 1946 la famiglia Stoppard arrivò in Inghilterra, dove a 17 anni Tom lasciò il collegio e iniziò la carriera di giornalista. Nel 1960 completò la sua prima opera teatrale, "Un passo nell'acqua" ("A Walk on the Water"), poi ripresa con il titolo "Enter a Free Man". Tra il 1962 e

il 1963 lavorò a Londra come critico teatrale per la rivista "Scene", usando in alcuni casi anche lo pseudonimo di William Boot. La consacrazione internazionale arrivo' nel 1967 con "Rosencrantz e Guildenstern sono morti", tragicommedia surreale che fu messa in scena al National Theatre e che Stoppard adattò poi per il cinema nel 1990, film che vinse il Leone d'oro alla Mostra di Venezia.