Eloise, il film live-action approda su Netflix con Ryan Reynolds

L’attrice esordiente Mae Schenk e il veterano Ryan Reynolds saranno i protagonisti dell’adattamento live-action della serie di libri per bambini Eloise, scritta da Kay Thompson e illustrata da Hilary Knight, che racconta la storia di una ragazzina birichina che vive all’ultimo piano dell’hotel Plaza a New York. Schenk interpreterà la protagonista, mentre Reynolds sarà un “personaggio malvagio originale”. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha acquisito i diritti del film per famiglie, che è in fase di sviluppo dal 2020. Nonostante la trama resti segreta, la piattaforma di streaming ha descritto la pellicola come “un’avventura completamente originale” che sarà diretta da Amy Sherman-Palladino (già nota per le serie tv Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel) e co-scritta da lei, Hannah Marks e Linda Woolverton. “Eloise è amata da generazioni, da quando fu pubblicata per la prima volta negli anni Cinquanta fino a oggi, quando nessun viaggio in famiglia a New York è completo senza una tappa al Plaza”, ha dichiarato Hannah Minghella, responsabile dei film d’animazione e per famiglie di Netflix. “È un onore riproporre al mondo questo amato personaggio con due persone che condividono la sua tipica malizia e il suo fascino – Amy Sherman-Palladino e Ryan Reynolds – in questo nuovo film per famiglie audace, esilarante e commovente”. MRC aveva acquisito i diritti di Eloise nel 2019 e ora supervisionerà la produzione del film, che inizierà a novembre, in collaborazione con Handmade Films. MRC sta inoltre collaborando con gli eredi di Thompson, con l’illustratrice Knight e con l’editore Simon & Schuster per la realizzazione del film. “Collaboriamo da tempo con Thompson Estate e Handmade Films per portare Eloise ai fan di tutto il mondo”, hanno dichiarato i co-presidenti di MRC Film, Jonathan Golfman e Brye Adler. “Siamo entusiasti di collaborare con Maximum Effort, Amy e Netflix per portare questa amata serie per bambini al pubblico di tutto il mondo”. Reynolds e la sua società, Maximum Effort, produrranno anche il film con George Dewey, Ashley Fox e Johnny Pariseau per Maximum Effort, oltre a Woolverton. Molly Milstein di Maximum Effort sarà produttrice esecutiva. “Quando Amy ci ha presentato Mae Schenk, abbiamo capito subito che era Eloise”, hanno dichiarato i co-presidenti della produzione di Maximum Effort, Ashley Fox e Johnny Pariseau. “Ha la scintilla, l’arguzia e la giusta dose di malizia. Siamo entusiasti di presentarla al mondo insieme ai nostri amici di MRC e Netflix”.