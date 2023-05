Romeo e Giulietta, un giudice archivia la causa sulla scena di nudo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Lo scorso giovedì il giudice Alison Mackenzie ha archiviato la causa intentata dagli attori Olivia Hussey e Leonard Whiting contro la Paramount Pictures per una presunta scena di nudo non autorizzata girata sul set del film del 1968 Romeo e Giulietta quando avevano rispettivamente 16 e 17 anni. Lo scorso dicembre i due interpreti, ormai settantenni, avevano sostenuto di aver ricevuto pressioni dal regista Franco Zeffirelli per girare una scena di nudo in camera da letto, comprensiva di immagini di seno e glutei, nonostante all’epoca fossero ancora minorenni, e avevano denunciato la casa di produzione per sfruttamento sessuale. Hussey e Whiting, che da allora avrebbero sofferto di ansia e disagio emotivo, avevano richiesto un risarcimento stimato in oltre 500 milioni di dollari. Tuttavia, come riportato da Variety, il giudice Mackenzie ha respinto l'argomentazione dei querelanti di qualificare la scena come “pornografia infantile”, perché non risulta “sufficientemente sessualmente suggestiva” per essere considerata “illegale”. Inoltre, la distribuzione della pellicola da parte di Paramount risulta protetta dal Primo Emendamento.