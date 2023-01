Romeo e Giulietta, la fondazione Zeffirelli respinge le accuse

Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista e presidente della Fondazione omonima, risponde a Olivia Hussey e Leonard Whiting (protagonisti del film del 1968) che hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per una scena di nudo del film girata quando non erano maggiorenni. "E' imbarazzante che due anziani attori che devono la loro notorietà essenzialmente a questo film si sveglino per dichiarare di avere subito un sopruso"

Per la Fondazione Zeffirelli, le immagini di nudo in 'Romeo e Giulietta' non sono pornografia: "Esprimono la bellezza e il candore della donazione reciproca e non contengono nessun sentimento morboso". Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione intitolata al regista fiorentino, reagisce sdegnato all'azione legale presentata in California contro la Paramount in cui gli attori Olivia Hussey e Leonard Withing, allora adolescenti, accusano il regista di averli costretti a spogliarsi davanti alla macchina da presa