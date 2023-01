Olivia Hussey e Leonard Whiting (l'attrice e l'attore americani protagonisti del film del 1968 diretto da Franco Zeffirelli) hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per una scena di nudo del film girata quando non erano maggiorenni. All'epoca dei fatti, i due interpreti avevano rispettivamente 15 e 16 anni (adesso invece ne hanno 71 e 72). Hanno intentato una causa presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles per presunti abusi sessuali, molestie sessuali e frode

Olivia Hussey e Leonard Whiting, rispettivamente l'attrice e l'attore statunitensi protagonisti del film Romeo e Giulietta del 1968 diretto da Franco Zeffirelli, hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per una scena di nudo del suddetto film, girata quando erano minorenni.

All'epoca dei fatti, i due interpreti avevano rispettivamente 15 e 16 anni (adesso invece ne hanno 71 e 72). Il 30 dicembre 2022 hanno intentato una causa presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles per presunti abusi sessuali, molestie sessuali e frode.

Secondo quanto affermano Olivia Hussey e Leonard Whiting, soltanto la mattina stessa delle riprese della scena nella camera da letto, il regista Franco Zeffirelli (scomparso nel 2019) avrebbe comunicato loro che sul corpo avrebbero indossato soltanto make-up. Gli avrebbe assicurato che la cinepresa sarebbe stata posizionata e mossa in maniera tale da non far vedere alcun tipo di nudità nelle inquadrature.



Oggi i protagonisti della pellicola del cineasta italiano sostengono che all'inizio Zeffirelli avrebbe assicurato loro che nella scena amorosa avrebbero indossato indumenti intimi color carne, per simulare la nudità. Soltanto la mattina delle riprese - sempre secondo gli accusatori - il regista gli avrebbe rivelato che sul corpo avrebbero avuto soltanto del trucco, e non gli indumenti intimi inizialmente promessi.

La causa, depositata presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles, riferisce che Franco Zeffirelli avrebbe convinto i due attori a recitare senza biancheria intima sostenendo che altrimenti il film sarebbe stato un fiasco, con la conseguenza che le loro carriere avrebbero seguito il medesimo destino del film.

Il magazine statunitense Variety scrive che la causa “si basa in parte su una legge della California che ha temporaneamente sospeso il termine di prescrizione per precedenti denunce di abusi sessuali su minori. I tribunali hanno visto un afflusso di denunce contro i Boy Scouts of America e la Chiesa cattolica, tra le altre organizzazioni, nei giorni precedenti la scadenza del 31 dicembre”. La causa di Olivia Hussey e Leonard Whiting è stata presentata lo scorso 30 dicembre, il giorno prima della scadenza della norma che in California aveva sospeso temporaneamente la prescrizione per richieste di risarcimento rispetto a vecchi casi di abusi sessuali su minori.

La Paramount, contattata da Variety per un commento, per adesso non ha risposto.



In un'intervista del 2018 con Variety, l’attrice Olivia Hussey aveva difeso la scena del nudo. "Nessuno della mia età l'aveva mai fatto prima", aveva affermato allora, aggiungendo che Zeffirelli l’aveva girata con gusto. "Era necessario per il film”, ha aggiunto cinque anni fa.



In un'altra intervista del 2018 con Fox News, l’attrice ha affermato che la scena era "tabù" in America, ma che all'epoca la nudità era già comune nei film europei.