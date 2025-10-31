Assassinio a Venezia, il cast del film con Kenneth Branagh

6/11 ©IPA/Fotogramma

Kelly Reilly è Rowena Drake. Nel romanzo, Rowena è l'organizzatrice della festa di Halloween. Ma è anche una donna che conosce la morte, in quanto vedova e nipote della defunta Llewellyn-Smythe. Nel film, Rowena è cantante lirica in pensione e madre della scomparsa Alicia.