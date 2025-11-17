Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno. FOTO

Spettacolo fotogallery
9 foto

L'attore e regista romano, in compagnia del Sindaco Roberto Gualtieri, ha presieduto la Giunta, sta facendo un giro per Roma, interverrà in Consiglio comunale e riceverà la Lupa capitolina

Spettacolo: Ultime gallery

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno. FOTO

Spettacolo

L'attore e regista romano, in compagnia del Sindaco Roberto Gualtieri, ha presieduto la Giunta,...

9 foto

Carlo Verdone sindaco di Roma: ecco quando lo fu Alberto Sordi. FOTO

Cinema

Oggi, lunedì 17 novembre 2025, in occasione del suo 75º compleanno l'attore romano ricoprirà la...

8 foto

I 75 anni di Carlo Verdone, i suoi personaggi e film più famosi. FOTO

Cinema

L'attore e regista è nato il 17 novembre del 1950 a Roma. Vanta una carriera lunghissima,...

15 foto
Italian director and actor Carlo Verdone arrives on the red carpet for the screening of the movie Vita da Carlo - Stagione finale at the 20th annual Rome Film Fest, in Rome, Italy, 26 October 2025. The Rome Film Festival runs from 15 to 26 October 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Calendario Pirelli 2026, natura e bellezza catturate da Sundsbø. FOTO

Spettacolo

La raccolta di scatti per "The Cal" 2026 ritrae le protagoniste, tra cui spiccano Irina Shayk,...

7 foto

Call My Agent Italia 3, i primi due episodi con l'addio a Elvira. FOTO

Serie TV sky atlantic

Il nuovo ciclo di puntate della serie Sky Original remake del cult Dix pour cent prodotta da Sky...

24 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Carlo Verdone Sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni

    Spettacolo

    L'attore e regista romano, in compagnia del Sindaco Roberto Gualtieri, ha presieduto la Giunta,...

    MasterChef Italia incontra Stranger Things, il nuovo spot

    Spettacolo

    Nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente...

    Quei bravi ragazzi torna al cinema per celebrare i 35 anni del film

    Paolo Nizza