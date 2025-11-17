Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno. FOTO

L'attore e regista romano, in compagnia del Sindaco Roberto Gualtieri, ha presieduto la Giunta, sta facendo un giro per Roma, interverrà in Consiglio comunale e riceverà la Lupa capitolina
L'attore e regista è nato il 17 novembre del 1950 a Roma. Vanta una carriera lunghissima,...
