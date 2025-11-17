Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno. FOTO

5/9 Foto di F. Di Majo

"Perché le periferie? Per il centro, è stato fatto abbastanza. Le periferie sono laboratorio di tante idee e creatività. Sono spazi importantissimi e non si deve parlare di degrado, ma di disuguaglianza. E bisogna puntare molto sui giovani. E ci sono tante comunità che stanno facendo del bene a livello culturale. La cultura può fare davvero veramente tanto. E secondo me sono i giovani quelli che hanno più l'intuizione, la creatività", ha aggiunto Verdone.

Carlo Verdone, un giorno da Sindaco di Roma. VIDEO