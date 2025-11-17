Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anniSpettacolo
L'attore romano, in compagnia del sindaco Roberto Gualtieri, presiederà la Giunta, farà un giro per Roma, interverrà in Consiglio comunale e riceverà la Lupa capitolina
“Passerò una bella giornata nelle periferie. Basta con il centro, è già stato fatto molto. Invece le periferie hanno bisogno di osservazione, di cura e di attenzione, e di fare un po' di chiacchiere con la gente del luogo". Oggi, lunedì 17 novembre, Carlo Verdone compie 75 anni e sarà sindaco per un giorno a Roma. “Corro a mettermi la cravatta e il vestito blu perché la macchina del sindaco già sta sotto”, ha concluso l’attore in un video pubblicato su Instagram prima di assumere la carica. “Questa mattina mi sono commosso, mi è scesa anche qualche lacrima”, ha poi esordito all’arrivo in Campidoglio, dove ha indossato la fascia tricolore mentre la banda dei Vigili ha suonato Bianco, Rosso e Verdone. "Ringrazio Gualtieri per questo bellissimo regalo", ha aggiunto l'attore sotto la Lupa capitolina. "Due o tre cose ce le ho già in programma". Asfaltare il Tevere? "No, no, quello vale una battuta (nel film Gallo Cedrone, ndr), però il Tevere andrebbe, non dico reso balneabile perché è difficile, ma almeno più pulito". Il sindaco per un giorno ha poi sottolineato: "Mi sento tanto amato dai romani, e stamattina è uscita anche qualche lacrima. Il mio pensiero è andato ai miei genitori, perché se io ho amato tanto questa città, se io ho capito la sensibilità, l'umore, la poesia, anche tante magagne, lo devo ai miei genitori, che mi hanno insegnato ad amare questa città e a capirla meglio".
IL PROGRAMMA
Come era accaduto ad Alberto Sordi quando primo cittadino di Roma era Francesco Rutelli, oggi, lunedì 17 novembr,e Carlo Verdone, in compagnia del sindaco Roberto Gualtieri, sarà sindaco per un giorno della Capitale. Intorno alle ore 10:30, l’attore romano è stato accolto proprio da Gualtieri a Palazzo Senatorio per prendere parte alla Giunta capitolina nella Sala delle Bandiere. Durante la riunione saranno discusse e approvate alcune memorie. Intorno alle ore 11:15, Gualtieri e Verdone lasceranno poi il Campidoglio. La prima tappa, intorno alle ore 11:45, sarà in zona Villa Gordiani, nell’area del V Municipio, teatro dell’esplosione del luglio scorso, dove inaugureranno un’area ludica per bambini in via Olevano Romano. Verso le ore 12:20 effettueranno poi un sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza e la riqualificazione della scuola primaria di via Romolo Balzani. Alle ore 13:30 i due saranno al pranzo organizzato presso il Centro Sociale per anziani Cassia, al civico 1686, nella zona La Storta, all'estrema periferia nord della Capitale. Nuovo appuntamento intorno alle ore 15:00, quando Verdone e Gualtieri arriveranno in zona Tragliatella per un sopralluogo al cantiere dei lavori sulla rete fognaria locale in via Pettenasco. A seguire, sempre nella stessa zona, ci sarà un incontro in via Zubiena 11 con i cittadini della zona. Al termine, i due sindaci ripartiranno per il Campidoglio, dove arriveranno intorno alle ore 16:45. La giornata si concluderà nell'Aula Giulio Cesare, a Palazzo Senatorio, dove Verdone, dallo scranno del Sindaco, parteciperà ad una seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina con un suo intervento. Al termine della seduta, il sindaco per un giorno Verdone restituirà la fascia tricolore al sindaco Gualtieri, che gli consegnerà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina.
©Ansa
