Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, oggi compie 75 anni

“Passerò una bella giornata nelle periferie. Basta con il centro, è già stato fatto molto. Invece le periferie hanno bisogno di osservazione, di cura e di attenzione, e di fare un po' di chiacchiere con la gente del luogo". Oggi, lunedì 17 novembre, Carlo Verdone compie 75 anni e sarà sindaco per un giorno a Roma. “Corro a mettermi la cravatta e il vestito blu perché la macchina del sindaco già sta sotto”, ha concluso l’attore in un video pubblicato su Instagram prima di assumere la carica. “Questa mattina mi sono commosso, mi è scesa anche qualche lacrima”, ha poi esordito all’arrivo in Campidoglio, dove ha indossato la fascia tricolore mentre la banda dei Vigili ha suonato Bianco, Rosso e Verdone. "Ringrazio Gualtieri per questo bellissimo regalo", ha aggiunto l'attore sotto la Lupa capitolina. "Due o tre cose ce le ho già in programma". Asfaltare il Tevere? "No, no, quello vale una battuta (nel film Gallo Cedrone, ndr), però il Tevere andrebbe, non dico reso balneabile perché è difficile, ma almeno più pulito". Il sindaco per un giorno ha poi sottolineato: "Mi sento tanto amato dai romani, e stamattina è uscita anche qualche lacrima. Il mio pensiero è andato ai miei genitori, perché se io ho amato tanto questa città, se io ho capito la sensibilità, l'umore, la poesia, anche tante magagne, lo devo ai miei genitori, che mi hanno insegnato ad amare questa città e a capirla meglio".