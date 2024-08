5/10 ©IPA/Fotogramma

"Non pensavo ai bambini prima di incontrarla, ma dopo aver incontrato Eva, ho capito che semplicemente non volevo avere figli senza di lei", aveva raccontato Gosling in un'intervista a GQ nel 2023. "E ci sono stati momenti in The Place Beyond the Pines in cui fingevamo di essere una famiglia, e non volevo davvero più fingere. Ho capito che queta sarebbe stata una vita che sarei stato davvero fortunato ad avere"

Oscar, Ryan Gosling aiutato da Eva Mendes e figlie per I'm Just Ken