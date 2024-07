The Fall Guy, il film è su Sky Primafila. Ecco un video in esclusiva

Dal 17 maggio è disponibile su Sky Primafila, l'adrenalica action comedy con Ryan Gosling ed Emily Blunt. Per l'occasione potete vedere e una clip che racconta il dietro le quinte di una scena spettacolare ed emozionante

The Fall Guy arriva su Sky Primafila a partire da giovedì 17 luglio. Il film è la divertente lettera d’amore verso gli action movies e il duro lavoro degli stuntmen e di tutte le persone che lavorano intorno a loro. Ispirato alla serie televisiva di successo degli anni Ottanta, la pellicola è intepretata dal candidato all'Oscar® Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Drive), affiancato dal vincitrice del Golden Globe® Emily Blunt, Oppenheimer, A Quiet Place films, Sicario). Nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Winston Duke e Stephanie Hsu. In testa all'articolo trovate una clip esclusiva per il sito di Sky Tg24 che racconta il backstage di una sequenza particolarmente spettacolare.

Le parole del regista The Fall Guy è diretto dal cineasta ed ex stuntman David Leitch (il regista del campione d'incassi Bullet Train, Deadpool 2, Atomica Bionda e Fast & Furious: Hobbs & Shaw, nonché produttore di John Wick, Io sono nessuno, e Una notte violenta e silenziosa) A proposito del lungometraggio Leitch ha dichiarato: "Per me, è una lettera d'amore per gli stuntman e gli eroi non celebrati dell'industria cinematografica, gli artigiani altamente qualificati e di talento che contribuiscono con la loro passione e dedizione all'arte cinematografic. E' un tributo agli scenografi, ai direttori della fotografia, agli addetti ai lavori, agli elettricisti, ai fonici, agli assistenti di scena e a tutti coloro che mettono il loro cuore e la loro anima per creare la magia della narrazione sullo schermo. Questo progetto occupa un posto speciale nel mio cuore perché intreccia aneddoti di vita reale del mio trascorso da stuntman e parte della troupe”. approfondimento The Fall Guy, il nuovo trailer italiano del film con Ryan Gosling

La trama Colt Seavers, uno stuntman segnato dal lavoro sul sete , un anno dopo aver abbandonato la scena per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale, viene richiamato in servizio quando scompare il protagonista di un film ad alto budget di un famoso studio, diretto dalla sua ex Jody Moreno, Mentre la spietata produttrice del film (la), tenta di mantenere segreta allo studio e ai media la notizia della scomparsa della star Tom Ryder ), Colt si cimenta nei suoi stunt più acrobatici mentre cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody. Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto criminale che lo spingerà sull'orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato. approfondimento The Fall Guy, Ryan Gosling scambiato per Ryan Reynolds (per scherzo)