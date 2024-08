Tom Cruise stunt alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi?

Tom Cruise potrebbe essere il protagonista di uno spettacolo acrobatico alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, in programma domenica 11 agosto. Secondo le anticipazioni di Tmz, l’attore dovrebbe scendere dalla cima dello Stade de France e atterrare sul campo con la bandiera olimpica per il passaggio di consegne tra Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Subito dopo dovrebbe poi essere trasmesso un filmato, che è stato registrato negli Stati Uniti lo scorso marzo, nel quale Cruise dovrebbe volare in aeroplano, lanciarsi con il paracadute fino all’insegna di Hollywood e passare la bandiera olimpica a diversi atleti, rispettivamente un ciclista, uno skateboarder e un pallavolista, che la dovrebbero portare in giro per Los Angeles, futura sede dei Giochi. In primavera l'attore, che nei suoi film d’azione non utilizza controfigure nemmeno per le scene più pericolose, era stato avvistato durante le riprese, ma all’epoca lo scopo delle acrobazie non era ancora noto. Secondo Hollywood Reporter, invece, gli iniziali progetti sul passaggio della bandiera olimpica avrebbero previsto l'organizzazione di una grande festa a Will Rogers State Beach. L’idea, però, sarebbe stata infine accantonata perché avrebbe richiesto la prolungata chiusura della Pacific Coast Highway e avrebbe risentito della difficoltà di ottenere l’autorizzazione della California Coastal Commission.