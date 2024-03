Eva Mendes compie 50 anni: i suoi film imperdibili. FOTO

3/13 ©Webphoto

HITCH - Se c’è un film iconico in cui Mendes ha recitato, quello è Hitch – Lui sì che capisce le donne, per la regia di Andy Tennant, nel 2005. Qui è al fianco di Will Smith che interpreta un esperto in seduzione che fa dei suoi consigli agli uomini un business. Eppure non riesce ad aiutare se stesso, quando incontra la donna della sua vita: Sara (interpretata da Mendes)

