Da Alessandra Ferri a Roberto Bolle: alla Scala omaggio a Carla Fracci

Per celebrare la leggendaria étoile, scomparsa il 27 maggio del 2021, il Direttore Manuel Legris ha voluto istituire un Gala in suo onore. Un appuntamento fisso che si ripeterà a ogni stagione. Protagonisti di questa prima edizione, che si terrà quest’anno sabato 9 aprile, saranno i primi ballerini, i solisti, il corpo di ballo della Scala e ospiti straordinari come Alessandra Ferri, Marianela Nuñez, Roberto Bolle, Carsten Jung