Jewels, alla Scala risplendono i gioielli coreografici di Balanchine

Smeraldi, rubini, diamanti. Jewels, i gioielli coreografici di Balanchine tornano a risplendere sul palco della Scala da oggi fino al 24 marzo. Tre quadri, ispirati all’arte del disegnatore di gioielli Claude Arpels, che restituiscono l’essenza delle tre pietre preziose creando un’atmosfera sempre diversa. Dal romanticismo francese di Emeralds, in cui la danza illumina la musica di Fauré, al brio di Rubies, vero gioco coreografico sul Capriccio per pianoforte e orchestra di Stravinskij fino alla purezza di Diamonds che sa far risplendere tutta la regalità di Čajkovskij.

L'EREDITÀ DI BALANCHINE

Un trittico capolavoro, creato nel 1967 dal celebre coreografo russo che si trasferì in America, fondò il New York City Ballet e rivoluzionò per sempre la danza accademica unendo mondi e culture diverse, che torna in scena nei giorni della guerra in Ucraina.

“Tutti i miei colleghi che sono andati in Russia, in Ucraina per realizzare il loro sogno sono arrivati ai livelli più alti. Sono stati costretti a interrompere questo sogno, senza un futuro. Noi siamo privilegiati perché da un’emergenza a un’altra stiamo continuando a portare avanti il nostro lavoro e soprattutto la vita”, è il pensiero rivolto da Nicoletta Manni.