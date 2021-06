Carla Fracci, a Milano entra in servizio il tram dedicato alla stella della Scala

Lo ha reso noto su Instagram il sindaco Beppe Sala. Il tram, che sarà in servizio sulla linea 1, la stessa in cui lavorava il padre della ballerina, è completamente bianco e ha la scritta "Milano per Carla Fracci".

Carla Fracci, tram della linea 1 Atm dedicato alla stella della danza

Da questa mattina ha cominciato a circolare per le strade di Milano il tram dedicato alla memoria della ballerina Carla Fracci, recentemente scomparsa. Lo ha annunciato con un post su Instagram. il sindaco Beppe Sala pubblicando le immagini del tram: "Qualche giorno fa ho chiesto ad Atm di dedicare a Carla uno dei tram che guidava suo papà Luigi. Un modo molto milanese per ricordarla, per ribadire quei valori e qualità che Carla ha saputo portare nel mondo", ha spiegato il primo cittadino. "Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi", ha aggiunto. Il tram dedicato alla grande ballerina, bianco e con la scritta in rosso sulla fiancata 'Milano per Carla Fracci', è quello della linea 1 che guidava il padre Luigi. Lo stesso mezzo con il quale aveva accompagnato la figlia alla prima audizione per entrare nell'Accademia della Scala negli anni Quaranta.