Scala, la nuova stagione: 13 opere e ampio spazio al balletto

Presentato il programma 2021/2022 che include nove nuove produzioni e tante novità. Tra queste il palco famiglia, con biglietti a 15 euro per i ragazzi. Grande rilevanza alla danza, anche in onore di Carla Fracci. In cartellone inoltre concerti e spettacoli per bambini. Alberto Malazzi nuovo direttore del coro

Tredici opere, di cui nove nuove produzioni, grande rilevanza al balletto, concerti, spettacoli per bambini. Star internazionali e giovani talenti, grandi classici e musica contemporanea. La Scala presenta la nuova stagione con una conferenza stampa eccezionalmente svolta dentro il teatro. Un segnale del desiderio di potersi riappropriare presto del Piermarini in tutti i suoi spazi. Anche della platea nascosta da quella pedana, che sarà smontata a breve, che era stata costruita per permettere il distanziamento tra gli orchestrali.

Sulla stessa linea il nuovo direttore del coro Alberto Malazzi, che prende il testimone di Bruno Casoni, alla guida dal 2002. “La speranza è che con la campagna delle vaccinazioni si possa tornare a fare gli spettacoli con il pubblico. E spero che si possa tornare a portare in scena opere con il coro sul palcoscenico, sarebbe bellissimo e importante”. Il coro in questi mesi ha cantato disposto sui palchi, nei momenti più duri della pandemia, come il 7 dicembre, o sul palcoscenico ma con la mascherina come accaduto nel concerto di riapertura del 10 maggio.

L’autunno con Rossini e “Madina”

In questi mesi, come ricorda anche il sindaco di Milano Beppe Sala, la Scala non si è mai fermata. Grazie agli streaming gli artisti hanno continuato a lavorare affrontando tutte le difficoltà. Dagli imprevisti dovuti ai casi di positività, che hanno costretto a rimandare alcuni spettacoli come accaduto di recente con “L’Italiana in Algeri”, alla complessità di suonare distanti, in alcuni casi persino separati da pareti di plexiglass.

Anche il direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly ha voluto sottolineare lo sforzo enorme fatto dall’orchestra in questi mesi.

Alcuni dei titoli preparati e mai arrivati in scena a causa del Covid saranno recuperati. Come “L’Italiana in Algeri”, primo dei tre titoli rossiniani (gli altri sono "Il barbiere di Siviglia" e "Il turco in Italia") di una stagione autunnale che comprende anche "L'elisir d'amore" e "La Calisto" di Cavalli. In ottobre arriverà finalmente in scena anche “Madina”, creazione musicale e coreografica di Fabio Vacchi e Mauro Bigonzetti con Roberto Bolle, le cui prove erano state interrotte di colpo nel primo lockdown.