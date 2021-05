Il Teatro alla Scala riapre, Meyer: simbolo di ripartenza per cultura

PUBBLICO DI 500 PERSONE E DISTANZIAMENTO

Il concerto è "un simbolo di ripartenza non soltanto per la Scala, ma per la cultura", ha aggiunto Meyer. Ancora vige una serie di restrizioni: la platea è coperta da una pedana per garantire il distanziamento fra i professori d'orchestra, il pubblico è contingentato a 500 spettatori sistemati nei palchi e in galleria. "Spero che con l'estate si potranno vaccinare tutti i dipendenti", ha detto Meyer.