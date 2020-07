Giove e Saturno tra i protagonisti degli eventi astronomici di luglio

Il mese di luglio è iniziato e puntuale arriva l’aggiornamento degli esperti dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) su ciò che ci si dovrà aspettare per quanto riguarda gli eventi astronomici. La prima segnalazione è quella che riguarda Giove e Saturno che saranno i protagonisti assoluti del cielo di luglio, dato che a fine mese "saranno nelle migliori condizioni di osservabilità dell'anno, raggiungendo la massima luminosità e la minima distanza dalla Terra".

Come osservare Giove e Saturno

Uno degli appuntamenti già fissati, in questo senso, è proprio le “Notti dei giganti” che dal 24 al 26 luglio prevede una serie di osservazioni dei due pianeti. "Giove e Saturno si troveranno all'opposizione", precisa l’UAI, segnalando come entrambi saranno in direzione opposta al Sole, rispetto all’osservazione dalla Terra. Il primo a raggiungere l'opposizione sarà Giove, il 14 luglio, seguito da Saturno il 20. "I due giganti spiccheranno in coppia nella stessa costellazione, il Sagittario, con il meraviglioso sfondo del centro della Via Lattea", aggiungono gli esperti. L’evento delle “Notti dei giganti” è un'iniziativa che, tra l’altro, si svolgerà in concomitanza con un altro evento osservativo, “Occhi su Saturno”. Per l'occasione, verranno organizzate conferenze e osservazioni, sia in streaming sia in presenza, rispettando le norme di sicurezza sanitarie imposte dalla pandemia. "Sarà un'occasione per approfondire la conoscenza dei pianeti più affascinanti del Sistema Solare e la storia della loro esplorazione spaziale", hanno concluso gli astrofili.