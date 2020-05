Risolto il mistero dell'esagono di Saturno: lo studio

Cos’è l’esagono

approfondimento

L’atmosfera di Saturno è composta principalmente da idrogeno, come spiega nel dettaglio anche un articolo pubblicato sul portale “Global Science”, gestito dall’Asi. Essa presenta una differente varietà di fenomeni meteorologici tra cui proprio quello che gli astronomi hanno definito “esagono”. Si tratta di una struttura formata da nuvole, tipica dell’area del polo nord di Saturno, che era già stata individuata per la prima volta nel 1980 dalle sonde Voyager 1 e 2 della Nasa, per poi essere monitorata negli anni. Questa particolare struttura risulta essere, dicono i ricercatori spagnoli, "un sistema di almeno sette strati di nebbia, che si estende dalle nubi del pianeta fino a più di 300 chilometri di altitudine”. Ognuno di questi strati ha uno spessore compreso fra 7 e 18 chilometri ed è probabilmente formato da particelle ghiacciate di idrocarburi, tra cui l’acetilene, il propano o il butano. In sostanza, affermano gli autori della ricerca, "l’esagono è una struttura di onde atmosferiche che sembra rimanere statica, ruotando insieme al pianeta senza mai scomporsi”.

L’ausilio di Hubble

Gli esperti si sono serviti delle immagini di Cassini e, per analizzarle al meglio scoprendo la composizione chimica dell’area, il gruppo di lavoro ha impiegato filtri di diverse colorazioni, dall’ultravioletto al vicino infrarosso. Le foto della sonda sono state integrate, quindi, con altre prodotte dal telescopio Hubble da una diversa angolazione. Grazie a questo connubio gli esperti hanno potuto capire come la nebbia in questione sia multistratificata (con almeno sette fasce) e si estenda in altezza per oltre 300 chilometri. Strutture simili sono state scoperte anche su altri corpi celesti, tra cui ad esempio Titano e Plutone, ma nessuna di queste è simile a quella presente su Saturno.