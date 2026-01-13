Influenza, in arrivo il picco dei contagi: i consigli dei medici

"In presenza di sintomi influenzali, la raccomandazione è di assumere terapie che intervengano sui sintomi”, sottolinea Ignazio Grattagliano, vicepresidente della Simg. "Il paracetamolo è molto efficace sia come analgesico che come antipiretico, anche perché praticamente esente da importanti effetti collaterali se usato alle dosi consigliate. Gli antibiotici, infine, non hanno indicazione trattandosi di infezioni virali; la necessità di una loro assunzione deve seguire sempre una valutazione riservata ai soli casi necessari", spiega Grattagliano.

Per approfondire: L'antibiotico cura l'influenza? Le risposte degli esperti dell'Iss