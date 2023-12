Influenza, Covid o raffreddore? Come distinguere i sintomi e la cura

A due settimane dal Natale, la diffusione dei virus cresce, pronti a segnare un nuovo picco proprio verso la fine di dicembre. Per far fronte all'ondata di casi prevista per il periodo di festa, gli specialisti raccomandano la prevenzione vaccinale, una gestione mirata dei pazienti, nonché terapie sintomatiche e ricorso a farmaci specifici nei casi a rischio di evoluzione